Eurico Miranda diz que Vasco não jogará clássico com torcida única

(Foto: Paulo Fernandes/Vasco da gama)

O anúncio de Luís Fabiano não foi o único assunto discutido nos bastidores do Vasco nesta sexta-feira (17). Após a Justiça do Rio de Janeiro determinar que os clássicos da cidade maravilhosa terão apenas torcida única, Eurico Miranda fez questão de ser um dos primeiros a comentar sobre o caso.

Segundo o presidente cruz-maltino, o Gigante da Colina não entrará em campo caso esta medida seja adotada por se tratar de uma situação que "está acima de qualquer raciocínio lógico".

"Eu só quero saber uma coisa: que torcida vai para o jogo de definição? Quem vai determinar que é jogo de torcida única? Se tiver torcida única na final, não tem jogo, o Vasco não vai jogar, porque não há juiz que determine algo assim, está acima de qualquer raciocínio lógico. Tem uma coisa chamada raciocínio lógico. Não há como você cumprir essa determinação. Não quero nem entrar no mérito se é interessante ou não, isso é outra discussão, mas é algo que não existe", comentou Eurico Miranda.

Assim que veio a notícia sobre os clássicos com torcida única, o Vasco se mostrou contrário a decisão do Ministério Público desde o início. Ainda mais pensando em um futuro próximo, já que Vasco e Flamengo podem se enfrentar pela semifinal do Campeonato Carioca no próximo dia 25 de fevereiro. O mandatário vascaíno questionou quem lotaria o estádio.

"Eu falo sobre fato concreto. O primeiro jogo que considero clássico, pelo menos eu acho que vai ser assim, é Vasco e Flamengo numa semifinal. Eu só quero saber, qual torcida vai estar no estádio?", questionou.