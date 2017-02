Perto dos 150 jogos, Martín Silva pede calma ao torcedor: "Time está em formação

(Foto: Paulo Fernandes/Vasco da Gama)

Um dos grandes nomes do elenco vascaíno, Martín Silva está perto de atingir uma marca expressiva no Gigante da Colina. Na rodada deste sábado (18), o uruguaio completa 150 jogos com a camisa do Almirante. Em entrevista coletiva concedida nesta sexta-feira (17), o goleiro comentou sobre a chegada do novo reforço cruz-maltino: Luís Fabiano, e pede calma ao torcedor.

"É normal que a torcida se empolgue, mas tem que ter calma também. Temos um grupo em processo de formação. Ainda temos companheiros aqui nem fizeram estreia e estão esperando a chance. O Vasco vai precisar de mais um tempo para saber qual será a cara definitiva do Vasco. Depois do Carioca, com todos os reforços, será o momento certo para a gente falar pelo que podemos brigar neste ano", frisou o guarda redes.

A respeito da chegada do Fabuloso, Martín Silva diz que os jogadores já estavam cientes do acordo entre ambas as partes. Também afirma que, com a chegada do camisa 9, o Vasco dá um salto em termos de qualidade.

"Já tínhamos conhecimento, estávamos esperando a questão burocrática para essa confirmação. É muito bom. Acrescenta muito ao grupo. É um salto de qualidade que o Vasco está dando. Para mim, está no caminho certo, porque precisamos de um grupo muito competitivo para ter um ano mais tranquilo na Série A", comentou.

Quando foi questionado sobre a marca que alcançará contra a Portuguesa, Martín Silva se mostra contente com isso, mas confessa que nem ele sabia de tal fato que irá acontecer. Contudo, diz que é algo para se comemorar.

"É uma alegria grande. Orgulho chegar a essa marca. Não estava sabendo, eles me notificaram disso ontem. Acho que tenho muito caminho pela frente com esta camisa. Será uma marca comemorada", disse o goleiro.

Confira outros tópicos da coletiva

Torcida única

"Todo mundo quer futebol sem violência, está tentando achar a solução. Mas acho que esta não é a medida certa. Tem que ser uma medida mais profunda. Que todo mundo seja responsável, tanto a segurança da cidade como os clubes, que precisam se envolver nisso para achar uma solução"

Elenco mais forte com quem trabalhou

"Acho que sim. Conseguimos reunir jogadores de qualidade em todas as linhas, e isso é muito importante. É preciso que um time da grandeza do Vasco tenha essa qualidade. Para estar à altura do que o clube quer este ano: brigar pelas primeiras posições e ter um time muito competitivo"

Possível eliminação no Carioca

"Seria um imprevisto. Não passa disso. Todo mundo quer resultado agora, mas acho que o Vasco está neste caminho. Pelos rivais que temos pela frente, agora é obrigação estar nas semifinais. Mas com este novo formato sabemos que temos outro torneio (Taça Rio), e aí teremos mais tempo."