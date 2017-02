Ferj admite erro em registro de jogadores no sistema e Vasco não perderá pontos no Carioca

Apresentação dos jogadores Jean (esquerda) e Gilberto (direita) (Foto: Paulo Fernandes/Vasco.com.br)

A Federação Esportiva do Rio de Janeiro assumiu erro no registro dos jogadores do Vasco. Segundo a entidade máxima do futebol carioca, ocorreu uma falha do sistema em que os nomes dos atletas tinham desaparecido do Boletim Informativo do Registro de Atletas (BIRA) e reaparecido após um dia da partida contra o Resende. O procurador-geral do TJD, André Valentim, afirmou que recebeu os documentos enviados pela FERJ comprovando o erro do sistema e disse que não terá mais denúncia contra o time.

Gilberto tinha sido inscrito no BIRA no dia 2, e Jean no dia seguinte. Mas os dois jogadores só aparecem no boletim no dia 6. O regulamento do campeonato Carioca diz, segundo o artigo 14, que "o prazo de inscrição de atletas para a fase principal do campeonato termina no penúltimo dia útil que anteceder a 4ª rodada da Taça Guanabara". Caso recebesse a denúncia, o Cruzmaltino iria perder 3 pontos, além dos já ganhos na partida contra o Resende, e ainda teria que pagar uma multa entre R$ 100 e R$ 100 mil, como diz no artigo 214 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva.

O Tribunal de Justiça Desportiva publicou um comunicado dizendo que o registro foi feito dentro do prazo estabelecido pelo regulamento, e aproveitou pra comentar sobre o jogador do Volta Redonda, Gabriel Teles de Lima, que teve um caso muito parecido com o dos jogadores do Vasco:

"Por motivos ainda não esclarecidos, mais uma vez, alheios a esfera de atuação do CR Vasco da Gama, os atletas gerados no dia 03/02/2017 desapareceram inexplicavelmente do BIRA,

retornando no dia 06/02/2017, causando a impressão de que foram efetivamente gerados nesta última data.



Pela análise das informações e documentos presentados pela FERJ há elementos suficientes

para convencimento desta Procuradoria da inexistência de pratica irregular ou descumprimento de regulamento pelo Clube de Regatas Vasco da Gama e pelo Volta Redonda FC, tanto em relação à inscrição quanto ao registro dos atletas em estudo, sendo, consequentemente, inaplicável o art. 214 para esses casos"

Com este problema já resolvido, o foco do time vascaíno agora é para o jogo contra a Portuguesa-RJ nesse sábado (18). O Vasco se encontra na segunda colocação com 6 pontos, a mesma pontuação do Volta Redonda. Essa será a última partida da fase de grupos da Taça Guanabara, e o time vai precisar vencer se quiser uma classificação tranquila para as semifinais.