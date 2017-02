Vasco vence Portuguesa e garante vaga nas semifinais da Taça Guanabara

O Vasco venceu a Portuguesa em São Januário, na tarde deste sábado (18), e garantiu a sua vaga para as semifinais da Taça Guanabara. O resultado de 1 a 0 diante dos “conterrâneos” refletiu com clareza o que foi o jogo. No princípio, a equipe da Ilha do Governador chegou a ter mais de 70% de posse de bola e o cruzmaltino, mesmo com domínio, não teve objetividade e qualidade.

Com a vitória e a classificação, o Gigante da Colina agora aguarda o confronto da última rodada no outro grupo, que servirá como uma espécie de final, já que Flamengo e Madureira ocupam as duas primeiras posições, respectivamente, deixando, pelo menos por agora o confronto entre Cruzmaltinos e Rubro-Negros já para o sábado de Carnaval.

Primeiro tempo morno, sem gols e com impaciência nas arquibancadas

Dependendo de vitória após a derrota para o Volta Redonda fora de casa no último domingo, o Vasco entrou buscando o gol desde o princípio. Contudo, foi a Portuguesa, jogando sem nenhuma responsabilidade, que ameaçou primeiro. Já no início, o time também de raízes lusitanas chegou a somar 73% de posse de bola diante de um Vasco nervoso, apático e sem nenhuma força de reação.

Somente aos 8 minutos com Nenê de fora da área e Kelvin em jogada individual o Gigante assustou de fato os adversários. Porém, muito devido a diferença de grandeza entre as equipes, as chegadas do Vasco serviram para assustar a equipe da Ilha, garantindo, então, o começo do controle do jogo.

Aos 22’, a primeira chance clara de gol do Vasco veio da cabeça de Luan, quando Nenê cruzou e o zagueiro testou para o chão, com firmeza. O goleiro Luciano nada pôde fazer, apenas vendo a bola indo em direção a trave e, para sua sorte, voltando para o campo, para finalmente ser isolada pelo sistema defensivo.

A única chance da Portuguesa no primeiro tempo veio aos 44 minutos dos pés de Sosa, que recebeu de Edu e chutou de primeira, mas mandou por cima do gol no último lance de perigo na primeira etapa.

Vasco marca com Thalles e garante vitória e classificação para as semifinais

O Vasco voltou elétrico na etapa final. Logo com um minuto de jogo, Gilberto fez ótima jogada individual pela direita e resolveu chutar sem nenhum ângulo, mandando a bola para fora. O lance acendeu os torcedores, que começaram então a empurrar a equipe.

A Portuguesa também foi para cima, buscando abrir o placar e começando a apertar o Vasco contra suas próprias linhas. Aos cinco minutos, Romarinho chegou com perigo, mas chutou fraco nas mãos de Silva.

Aos 9’, Nenê criou em velocidade, mas Thalles não aproveitou a tabela, deixando a bola passar debaixo de seu pé, desperdiçando uma boa chance para o Gigante. O lance parece ter mexido com os brios do jogador, que cerca de cinco minutos depois, após cruzamento milimétrico de Escudero, não desperdiçou novamente, cabeceando com extrema classe para o fundo da rede.

Aos 25’, William Amendoim chutou de muito longe, Martín fez golpe de vista e quase foi traído, vendo a bola explodir na trave direita para alívio dos torcedores. O ritmo voltou a cair, só sendo retomado no fim, quando o Vasco aumentou a pegada e criou novas chances, mas sem nenhum aproveitamento.