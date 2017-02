Torcida vascaína faz recepção esmagadora para Luís Fabiano

Google Plus

Luís Fabiano sendo recebido pelos torcedores (Foto: Vasco/Divulgação)

O recém contratado atacante Luís Fabiano, de 36 anos, desembarcou na manhã desta terça-feira (21) no Aeroporto Santos Dumont e foi calorosamente recebido pela torcida vascaína, com cerca de 1.500 pessoas, segundo informação da Polícia Militar (PM).

O desembarque do Fabuloso foi marcado por muita comemoração pelos torcedores, que recepcionaram o jogador ao som de tambores, cantos da torcida e muitos bandeirões. A segurança ainda tentou conter a euforia dos presentes, porém assim que o atleta pisou na pista lateral do aeroporto, não houve como segurar a torcida que rapidamente cercou o atacante, chegando até a subir nos telhados.

(Foto: Alexandre Dantas/VAVEL Brasil)

O atacante que veio para o Cruzmaltino depois de longa negociação de quatro meses após rescisão de contrato com o Tianjin Quanjian, da China, falou pouco depois da recepção: "Primeiramente gostaria de agradecer a recepção maravilhosa da torcida do Vasco no aeroporto. É uma coisa que ficará guardada para a minha carreira. Certeza que fiz a escolha certa".

"Luís Fabiano, O Fabuloso, era o que a torcida estava esperando, vai chegar pra ser titular logo de cara. O Eurico acertou na mosca, a gente tava precisando de um camisa 9, um real camisa 9. Chega de improvisação! Todo o time precisa de um camisa 9 e ele chega pra ser artilheiro", disse o torcedor Arthur Freitas, estudante.