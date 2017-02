Logo após chegada, Luís Fabiano treina, marca dois gols e faz a alegria da torcida

São Januário - Foto: Paulo Fernandes/Vasco.com.br

O primeiro dia de Luís Fabiano como atleta vascaíno não podia ter sido diferente. Após calorosa recepção dos torcedores, apresentação oficial e conversa com o presidente Eurico Miranda, o centroavante foi ao campo de São Januário e treinou com bola após alguns meses trabalhando apenas a parte física.

Mesmo que se tratasse apenas de um treinamento, a torcida vascaína marcou presença, fez festa e demonstrou uma animação que há muito tempo não se via em São Januário. A construção de um elenco aparentemente competitivo e a contratação de um nome de peso como o de Luís Fabiano parecem ter reanimado a exigente torcida do Gigante da Colina.

Foi com Rodrigo o primeiro contato de Fabuloso em campo. Amigos desde quando atuaram juntos pelo São Paulo, os dois atletas brincaram com a bola antes das atividades comandadas pelo técnico Cristóvão Borges, que não demoraram a ser iniciadas.

Luís Fabiano ainda demorou para participar efetivamente do treinamento com bola. Enquanto o restante do elenco já treinava ao comando do treinador vascaíno, o centroavante fazia um trabalho físico à parte, porém, chegando próximo ao final da atividade, o recém-contratado se juntou ao restante do grupo e não decepcionou, marcando dois gols e deixando a torcida cruzmaltina em estado de êxtase.

É improvável que o jogador estreie antes do prazo inicialmente estipulado pelos preparadores, que seria de três semanas, porém, Eurico Miranda havia garantido a presença de sua nova estrela no clássico contra o Flamengo, no próximo sábado (25), talvez apenas guiado pelo frisson do momento. Por fim, Luís Fabiano confirmou que deve concentrar com a equipe nos próximos jogos, ainda que sem condições de jogo, visando adquirir entrosamento e conhecer um pouco melhor seus novos companheiros.