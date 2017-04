Luis Fabiano desencanta, faz seu primeiro gol pelo Vasco e agradece por passe de Manga Escobar

Luis Fabiano comemora seu primeiro gol no Estádio Nilton Santos (Foto: Paulo Fernandes/Vasco.com.br)

Demorou, mas aconteceu. Luis Fabiano, aposta do time na temporada, finalmente marcou seu primeiro gol pelo Vasco da Gama. Não teve data melhor para isso acontecer. O Fabuloso fechou o placar de 2 a 0 no Nilton Santos e garantiu a terceira final consecutiva em cima do Botafogo, erguendo o décimo título da Taça Rio do Vasco. Aos 47 minutos do segundo tempo, o atacante recebeu uma "ajudinha" de Manga Escobar, que entregou a bola para ele na cara do gol, longe do goleiro.

O Fabuloso deixa a festa toda do título um pouco de lado, e conta sobre momento difícil e que dedicou seu primeiro gol ao pai de sua esposa, que se encontra internado na UTI de um hospital em Campinas:

- "O gol é fruto de trabalho de muita dedicação de muitos envolvidos. O bem mais precioso que temos é a família, e minha esposa vive um drama com pai, que está internado na UTI. Ela está acompanhando o pai dela em Campinas. Não posso deixar de dedicar o o gol ao meu sogro, que está vivendo um drama no hospital."

Fabiano conta em entrevista que essa foi a sua melhor partida pelo clube até agora, contabilizando um total de sete jogos. O atacante aproveitou o tempo em que esteve suspenso para treinar mais. Muito alegre, ele agradeceu por passe de Manga Escobar, mas também reclamou da imprensa: "É muita baboseira que se fala em mídia, e têm os comentaristas que falam um monte de besteira, mas mesmo assim continuei trabalhando quieto e pude retribuir o carinho do torcedor fazendo esse gol justo numa final."

Mesmo ganhando a Taça Rio, o Vasco ainda vai ter que enfrentar o Fluminense na próximas semifinal desse sábado (22), e caso vença, terá que pegar o Botafogo ou o Flamengo para decidir o Campeonato Carioca. O título da Taça Rio rendeu ao clube R$ 1 milhão de reais.