De Cristóvão a Milton Mendes: o que mudou em São Januário

Após uma temporada abaixo das expectativas ano passado, o presidente Eurico Miranda decidiu mudar as caras no Vasco para o início do estadual em 2017. O escolhido para comandar o clube foi Cristóvão Borges, o treinador tentou mas não conseguiu bons resultados e um futebol expressivo com o cruzmaltino.



O Vasco iniciou a temporada com uma tentativa de propôr um jogo mais cadenciado, com Julio dos Santos sendo testado de primeiro volante fazendo dupla com Evander, meia-atacante que foi recuado por Cristóvão Borges. Tal ideia não foi duradoura já que o estilo de jogo do Vasco não encaixava e acentuava um problema na marcação e na transição, que era lenta.

A chegada de jogadores mais jovens como Jean, Gilberto e Kelvin foi vista como a salvação de Cristóvão Borges, porém ainda assim o time demonstrava ineficiência tática e desorganização. Com Cristóvão, o Vasco foi eliminado da Copa do Brasil pelo Vitória e perdeu todos os clássicos disputados, vale ressaltar que o clube não perdia clássicos desde 1º de novembro de 2016.



Tais acontecimentos irritaram ainda mais a torcida cruzmaltina que já era impaciente há tempos com a gestão de Eurico Miranda. Após 14 jogos e 54% de aproveitamento, Cristóvão Borges deu lugar à Milton Mendes, que já chegou fazendo mudanças que surtiram o efeito esperado na equipe. Apesar de ter perdido o zagueiro Luan para o Palmeiras, Milton ganhou o atacante Luís Fabiano em maior ritmo de jogo, uma vez que o atacante com Cristóvão se mostrava completamente fora de ritmo.

O novo treinador chegou organizando a transição da equipe: colocou Yago Pikachu como ponta direita, retornou com Andrezinho aos onze iniciais para dar equilíbrio ao time pelo lado esquerdo e trabalhou a integração defesa-meio, valorizando principalmente os volantes Jean e Douglas.



Em meio a tantas mudanças, a torcida vascaína aguarda que o time tenha um rosto, um estilo de jogo que agrade não só ao treinador Milton Mendes mas também a todos. As participações do camisa 10 Nenê e de Douglas Luiz serão fundamentais no rumo do Vasco nessa reta final do Campeonato Carioca.