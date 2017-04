Jean comemora boa fase, exalta Milton Mendes e promete: “Faremos de tudo pelo tri”

Foto: Paulo Fernandes/Vasco.com.br

Às vésperas da semifinal do Campeonato Estadual, diante do Fluminense, o Vasco vai trabalhando forte em São Januário, buscando se acertar o mais rápido possível, para o jogo mais importante até então na temporada. Em atividade semelhante à dos últimos dias, o comandante Milton Mendes priorizou a parte tática, repetindo atividades em campo reduzido, e tentando condicionar a equipe a se encaixar no provável esquema a ser armado por Abel Braga.

Ao término dos trabalhos, o volante Jean foi escolhido para falar com a imprensa. Um dos destaques da temporada vascaína, o jogador que veio de empréstimo do Corinthians e que conquistou seu primeiro título na carreira profissional no último domingo, quando a equipe de São Januário levantou a Taça Rio, Jean manteve a tranquilidade nas respostas e garantiu que a equipe cruzmaltina fará de tudo para chegar ao segundo tricampeonato da história.

“A nossa confiança está lá em cima porque crescemos no momento certo. O professor Milton Mendes tem batido muito nessa tecla conosco. Nos ajustamos dentro do campeonato. Na Taça Guanabara, pegamos o bonde andando, muitos jogadores chegaram depois da pré-temporada, até entrosar e o grupo se conhecer, leva um tempo. Agora, na Taça Rio, já mostramos um entrosamento e conseguimos executar tudo que foi pedido. Nosso grupo está mais coeso e unido. Todo mundo já se conhece melhor. Temos totais condições de chegar à decisão”, comentou o jogador.

Milton Mendes, recém-chegado e já grande responsável pela melhora da equipe, tanto em organização, quanto na maneira de jogar, foi alvo de elogios do volante. Para Jean, Milton é um dos principais nomes do momento vascaíno e destacou a determinação do comandante.

“O Milton é uma pessoa sincera e bastante determinada. Ele cobra todo mundo da mesma maneira e sempre aplaude, elogia, quem acerta. Todos os dias chega no clube com o mesmo ânimo, parece até que se carrega na tomada sempre que chega em casa (risos). Ele passa muita confiança para nosso grupo, diz que somos um time à altura do Vasco e que possui bastante qualidade. É muito bom ser reconhecido dessa forma”, definiu o jogador, que após estendeu os elogios a todo o elenco:

“Nosso time tem crescido e absorvido bem o que a comissão tem passado para nós. Essa evolução é fruto da entrega de todos no dia a dia. Todo mundo tenta ajudar todo mundo, não importa se é titular, reserva ou não relacionado. Estou gostando de estar aqui, o clima está bom e ambiente é excelente. Isso faz com que as coisas fluam de forma tranquila, sem desespero, sem pressão. O Vasco hoje tem confiança. Estamos entendendo a grandeza do que é ser tricampeão carioca. Queremos entrar no brasileiro bem”, finalizou.

O Vasco volta a campo nesta sexta-feira (21), quando finaliza a preparação para o jogo decisivo diante do Fluminense no próximo sábado (22), às 19 horas, no Maracanã. O vencedor encara quem levar a melhor entre Flamengo e Botafogo, que se enfrentam no domingo (23), às 16 horas, no mesmo local. Os pontapés iniciais ocorrem no Horário de Brasília.