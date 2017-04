Recordar é viver: a última semifinal entre Fluminense e Vasco

Arte: Hugo Alves/VAVEL Brasil

O Fluminense enfrenta o Vasco neste sábado (22), pela semifinal do Campeonato Carioca. As equipes, hoje comendadas por Abel Braga e Milton Mendes, respectivamente, se enfrentaram pela última vez valendo vaga na final do Estadual no ano de 2014. Naquela ocasião, o Vasco eliminou o Tricolor Carioca e enfrentou o Fla na decisão do campeonato. E, a VAVEL Brasil relembra as duas partidas que culminaram a classificação do Cruz-Maltino.



O jogo de ida: Clássico brigado na primeira partida da semi



Clássico brigado. Com a bola ou sem. A partida entre Flu e Vasco - como vem acontecendo nos últimos tempos - foi nervosa. O Flu, com a vantagem do empate, viu o domínio Cruz-Maltino durante o início da partida, acertando uma bola na trave de Cavalieri. O Tricolor, comandado por Fred, então, buscou o equilíbrio da partida, exercendo um certo controle. No entanto, o clube das Laranjeiras, pecava na pontaria.



O equilíbrio do clássico podia ser visto nas grandes defesas de Diego Cavalieri e Martin Silva. Somente no segundo tempo do embate, a rede balançou. Apático, o Vasco encontrou dificuldades no retorno aos gramados. O Flu, por sua vez, acertou a marcação e ampliou sua presença ofensiva. Aos dez, Jean arrancou, driblou três, tabelou e serviu a Fred, que, sozinho na área, aproveitou a pane defensiva do adversário para abrir o placar.



Com as substituições do então comandante vascaíno, a equipe de São Januário reencontrou o bom futebol. E, onze minutos após sofrer o gol, alcançou o empate: de Fellipe Bastos para Diego Renan, que da esquerda levantou para Thalles balançar a rede de carrinho. E então, a partida parecia amena, com ambos os times agindo com cautela, evitando levar gols. Mas, só parecia. Quando o volante tricolor Jean foi expulso após receber seu segundo cartão amarelo, os ânimos ficaram exaltados novamente. O apito final só saiu após os 50 minutos de uma verdadeira batalha. A classificação seria decidida no jogo de volta.



O jogo de volta: Vasco elimina o Flu com gol de Edmilson



O Flu, com a vantagem do empate, foi ao segundo jogo da semifinal do Campeonato Carioca prezando a cautela e a paciência. No entanto, o Tricolor Carioca pouco criava. Eram chutões e mais chutões. A posse de bola traduzia um pouco do clássico: 64% para os cruz-maltinos e 36% para os tricolores. E, então, Edmilson provou que a posse de bola vascaína surtiria resultado em algum momento quando aos 44 minutos da etapa final, Rodrigo tocou após cobrança de falta de Douglas e Edmilson, livre, conseguiu a chance que precisava e escorou de cabeça: 1 a 0.



A partida, então, tornou-se nervosa. O Flu, foi pro ataque buscando o empate que o colocaria na final do Estadual. O Vasco, por sua vez, optava pelos contra-ataques, tirando proveito de falhas defensivas do adversário e levando perigo à meta de Diego Cavalieri. E, então, não teve jeito: o Vasco, que não perdia pro Flu há mais de dois anos, eliminou o Tricolor de Renato Gaúcho e se classificou à final do Campeonato Carioca de 2014.