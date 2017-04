Agora do outro lado, Wagner é um jogador a ser observado

(Fotomontagem: Hugo Alves/VAVEL.com)

Com boa passagem pelo Fluminense, onde foi campeão Carioca, Wagner - agora do outro lado - é um dos principais jogadores do confronto deste sábado. O meia é constantemente usado no segundo tempo das partidas, mas segue na luta pela titularidade, que parece cada vez mais distante.

Após surgimento avassalador no Cruzeiro, uma ida precoce para o futebol russo e a discreta passagem pela Turquia, Wagner chegou ao Fluminense em 2012 para fazer parte do elenco que tinha nomes como Fred, Deco, Rafael Sóbis e Dário Conca e que foi eternizado na história do clube com os títulos Carioca e Brasileiro.

Com a camisa do Fluminense, Wagner não teve sua titularidade incontestável devido ao grande número de jogadores no elenco e, principalmente, pela qualidade deles. No entanto, passou a ser peça chave para o segundo tempo da equipe comandada pelo mesmo Abel Braga.

Com a derrocada da Unimed e consequentemente o desmanche do elenco, Wagner foi um dos únicos que permaneceram na equipe por um pouco mais de tempo, sendo negociado ao chinês Tianjin Teda apenas em 2015. Na China, foram poucas partidas, a perda de espaço e o retorno ao Vasco da Gama.

Após longa novela com o Corinthians, Wagner escolheu o Vasco da Gama e veio para o projeto inicialmente montado por Cristóvão Borges, com que já havia trabalhado no Fluminense. Com a saída de Cristóvão e a chegada de Milton Mendes, o meia perdeu certo espaço e passou a ser opção para o segundo tempo das partidas, mas ainda não conseguiu mostrar resultado.

Em um dia inspirado, Wagner é capaz de mudar o jogo, seja com assistências e finalizações de fora da área, como com cobranças de falta. Sendo um jogador a ser aproveitado pelo Clube da Colina e observado pelo tricolor carioca. A partida entre Fluminense e Vasco ocorre neste sábado (22) no estádio do Maracanã, às 19h.