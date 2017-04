Rodrigo lamenta eliminação no Carioca: “Erramos muito na bola parada”

Equipe do Vasco deixou a desejar nas jogadas aéreas (Foto: Nelson Perez/Fluminense F.C.)

Na noite de sábado (22), Fluminense e Vasco se enfrentaram em confronto válido pela semifinal do Campeonato Carioca. A derrota por 3 a 0 para a equipe tricolor pôs um fim à participação do Vasco no torneio, que defendia o título conquistado na edição anterior. Em entrevista, o zagueiro Rodrigo expôs sua opinião sobre o que levou ao fracasso cruzmaltino:

“Acho que erramos um pouco na bola parada, que é onde nós somos bons. (...) Armamos a equipe um pouco mais conservadora no 1º tempo, mas tudo que tínhamos programado pro 2º tempo – segurar um pouco mais e partir pro tudo ou nada – foi por terra quando levamos um gol de bola parada”, afirmou o defensor.

O camisa 3 reforçou ainda a importância do técnico Milton Mendes para o lado psicológico dos atletas: “As palavras agora têm que ser de conforto. Essa é a hora do treinador agir”, completou.

Rodrigo também demonstrou preocupação com o preparo do time para o futuro: “Temos que treinar o que nós erramos a tempo, porque agora temos uma competição importante pela frente. Temos que manter a cabeça fria”, finalizou.

Com as eliminações no Campeonato Carioca e na Copa do Brasil, o Vasco direciona seu foco total para o Campeonato Brasileiro. A estreia do Gigante da Colina ocorre na quarta (17) contra o Palmeiras, em São Paulo.