Vasco busca redefinir planejamento para temporada após eliminações

O Vasco perdeu o clássico contra o Fluminense por 3 a 0 nesse sábado (22), no Maracanã, o que proporcionou uma pausa de três semanas no calendário do cruzmaltino. O técnico Milton Mendes usará este tempo para ajustar o time para o Brasileirão e há a possibilidade da equipe disputar amistosos no nordeste.

A lacuna de três semanas no calendário aconteceu por causa da precoce eliminação da Copa do Brasil contra o Vitória. O primeiro jogo foi em casa e terminou em empate, 1 a 1. Já o segundo jogo, o Vitória derrotou o Vasco por 1 a 0 e conquistou a classificação para a quarta fase da Copa. Esta eliminação também foi determinante para a demissão do técnico anterior do clube, Cristóvão Borges. A segunda eliminação foi a última partida disputada pela equipe, contra o Fluminense.

Nesta terça-feira (25) acontecerá a reunião em São Januário para definir o novo planejamento para a temporada, já que o time sofreu duas eliminações nos últimos dois meses. Além da preparação para o Campeonato Brasileiro, o clube visa arrecadar receita, levando a torcida do nordeste do país ao estádio para apoiar o time neste momento de reestruturação.

A diretoria do Vasco também procura reforços para algumas posições, pois o técnico Milton Mendes ainda percebe carência em alguns setores. Há a possibilidade dos dirigentes descartarem alguns jogadores que não se adaptaram ao elenco, vendendo ou fazendo empréstimos.

O treino desta segunda foi apenas regenerativo e amanhã o elenco volta ao trabalho em São Januário.

O próximo jogo oficial do Gigante da Colina é contra o atual campeão brasileiro Palmeiras, dia 14 de maio, no Allianz Parque, em São Paulo (SP), pelo Brasileirão. As duas equipes já se enfrentaram 51 vezes pelo Campeonato Brasileiro e o Alviverde tem o dobro de vitórias do Cruzmaltino, 24, o Vasco venceu 12 vezes e houve 15 empates. Nesta primeira rodada, o Time da Colina deve lutar contra o retrospecto e buscar os três pontos.