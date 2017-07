Vasco e Atlético-GO se enfrentam em tentativa de recuperação na Série A

INCIDENCIAS: Partida válida pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A 2017, a ser realizada neste domingo (25), às 11 horas (de Brasília), no Estádio São Januário, no Rio de Janeiro.

Buscando manter o bom aproveitamento jogando em São Januário, o Vasco recebe o Atlético-GO na manhã deste domingo (25), às 11h (de Brasília), pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. A única derrota do cruzmaltino diante da sua torcida foi para o líder Corinthians. Por outro lado, o Dragão não somou pontos ainda jogando fora de casa.

Com apenas seis pontos e ocupando a vice-lanterna do Brasileirão, o Dragão, apesar da derrota para o Palmeiras, chega a São Januário confiante para buscar seus primeiros pontos fora de casa. A atuação contra o atual campeão nacional na última quarta-feira foi considerada satisfatória, porém a equipe sabe que precisa de resultados favoráveis para começar a subir na tabela.

Assim como o adversário, o Vasco também vem de uma derrota no clássico contra o Botafogo, no estádio Nilton Santos. O placar de 3 a 1 não mostra o que aconteceu em campo, pois o Vasco teve muitas oportunidades. Foram diversas chances criadas que não foram aproveitadas. Sorte do Botafogo, que soube aproveitar as jogadas e colocou duas bolas pra dentro no primeiro tempo e uma no segundo. O Vasco descontou já nos minutos finais.

O árbitro da partida será Dyorgines José Padovani de Andrade, que será auxiliado por Fabiano da Silva Ramires e Vanderson Antonio Zanotti, todos do Espírito Santo. Com todo esse contexto envolvendo o jogo, a arbitragem terá um trabalho difícil pela frente e deverá ter pulso firme para controlar o jogo. Todos fazem parte do quadro de árbitros da CBF.

Milton Mendes quer o Vasco jogando mais pelas pontas

A campanha do cruzmaltino no Campeonato até aqui é marcada por oscilações. Para o técnico Milton Mendes, a chave para conseguir o equilíbrio necessário está nos lados do campo. Na busca pela formação ideal, o treinador busca dois pontas que possam ajudar tanto na parte defensiva quanto no ataque.

"Os dois homens de lado, para mim, são fundamentais. Talvez ali seja o lugar que eu mudo mais. Estou à procura de peças que me deem resposta de compactação e saída rápida. Se eu conseguir equilibrar ali (nas pontas), equilibro o resto da equipe", analisou Milton.

O mais utilizado na função foi Yago Pikachu, pela direita. Em seis partidas, fez dois gols e deu uma assistência. Já Mateus Vital tem aproveitado as oportunidades deixada por Kelvin, lesionado - já são quatro jogos. O garoto da base conseguiu dar duas assistências.

A lista ainda conta com Nenê, Manga Escobar (também lesionado) e Alan Cardoso. Depois de fazer várias mudanças Milton resolveu manter. Na partida contra o Atlético-GO, neste domingo, será o terceiro seguido com Pikachu e Nenê jogando juntos. Luis Fabiano é a esperança de gols cruzmaltina. O atacante já soma 5 gols no campeonato e no último jogo deu uma assistência já no fim do jogo para o gol de Caio Monteiro, que fazia sua estreia no profissional.

Doriva finaliza preparação do Dragão com mudanças

Já pelo lado do Atlético, a única dúvida de Doriva está no meio-campo. O meia Jorginho foi poupado diante do Palmeiras devido ao desgaste muscular e dificilmente enfrentaria o Vasco neste domingo. O fato de o atleta ter sido relacionado indica que ele deve ser aproveitado pelo Dragão. Caso Jorginho não comece jogando, o titular será Luiz Fernando. O volante Igor segue se recuperando de uma lesão muscular na coxa e o atacante Walter está fora para melhorar a sua forma física.

As duas equipes vêm sofrendo bastante com os seus respectivos elencos, seja por lesões, suspensões ou até mesmo por ter um elenco curto que dificilmente dará conta de 38 rodadas.

Nesta partida, possivelmente veremos um jogo bem movimentado, com um Vasco partindo para cima buscando os gols e um Atlético que também precisa de bons resultados para se reerguer na tabela, e com isso, buscará a todo momento o contra-ataque.