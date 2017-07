Mesmo com placar magro, Milton Mendes exalta resultado: "Importante é a vitória"

(Foto: Paulo Fernandes/Vasco)

Neste sábado (25), o Vasco recebeu o Atlético-GO em São Januário, no Rio de Janeiro, e venceu por 1 a 0, em partida válida pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro.Com a vitória o Gigante da Colina saltou para a 4ª posição e acumula 15 pontos na competição.

No fim do jogo, o técnico Milton Mendes falou sobre o fator casa, comentando diferença do time nos jogos dentro de casa, e exaltou a participação da torcida cruzmaltina no jogo de hoje. "Não temos correspondido fora de casa, mas, encorpando em casa, temos possibilidade de fazer coisas diferentes fora. [...] Nossa torcida é extraordinária. Só tenho que fazer vênia. Tem dado um show à parte", disse.

Milton também falou sobre a atual situação do clube no Campeonato Brasileiro, e lamentou a perda de alguns pontos nos primeiros jogos. "Acho que o ideal seria se tivéssemos mais pontos. Perdemos em casa para o Corinthians e contávamos com empate com o Chape", finalizou o comandante.

O técnico ainda foi questionado sobre a saída do meia Nenê, que deixou o campo aos 42 minutos do segundo tempo, para a entrada de Escudero. "Defendeu bem, no fim entendi que tínhamos que colocar um jogador parecido com ele. Escudero entrou bem", comentou Milton Mendes.

Ainda sobrou tempo para o técnico falar sobre o estado físico do atacante Thalles, que entrou no lugar de Luís Fabiano, entretanto, Milton evitou falar sobre o quanto o jovem atacante perdeu de peso. "Foi o suficiente para que ele voltasse a ser opção. Agora tem chance de jogar muito mais. Não vou expor o menino. O que interessa é que ele atingiu o objetivo", finalizou o técnico.

Pelo Campeonato Brasileiro, no domingo (02), o Vasco enfrenta o Coritiba no Couto Pereira, e não contará com o atacante Luís Fabiano, que tomou o terceiro cartão amarelo no jogo de hoje. A partida será realizada às 19 horas.