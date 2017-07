Após seis anos, Ramon volta ao Vasco com pedido de desculpas: "Fui ingrato"

(Foto: Paulo Fernandes/Vasco da Gama)

O Vasco anunciou nesta quinta-feira (29), o lateral-esquerdo Ramon, que já teve passagens pelo clube entre 2009 e 2011. No Almirante, o novo reforço foi eleito o jogador revelação do Campeonato Carioca de 2009, também conquistou a Série B do mesmo e faturou a Copa do Brasil em 2011 antes de sair para o Corinthians.

O anuncio feito pelo Vasco foi em formato de vídeo, onde o lateral fazia um pedido desculpas para a torcida cruz-maltina, devido sua saída conturbada em 2011. Também por declarações que deu quando defendeu o Flamengo, dizendo que sua relação com o Vasco havia terminado.

"Desculpa por tudo que falei. Às vezes quando a gente é jovem, comete erros. Com maturidade e experiência, a gente vê que não era para ter falado isso. Fui ingrato, errei. Estou aqui para pedir desculpa. O Vasco é o clube que me fez ser o que eu sou, me projetou nacionalmente. Dentro de campo sempre dei meu máximo. Estou de volta para fazer isso e conto com o apoio e a colaboração de vocês", se arrepende Ramon.

Lateral-esquerdo Ramon é o mais novo reforço do Vasco para a temporada 2017! pic.twitter.com/mnQWv02wvc — Vasco da Gama (@VascodaGama) 29 de junho de 2017

Ramon estava no Antalyaspor, da Turquia, mas rescindiu seu contrato em maio. O jogador foi revelado pelo Internacional, e além de Vasco, Corinthians e Flamengo, o lateral teve passagem pelo Besiktas, também da Turquia. Para a posição, o novo reforço chega para disputar vaga com Henrique e Alan Cardoso, ambos da base vascaína.

"É uma felicidade enorme estar voltando para o clube que me projetou e me deu toda a base para ser o jogador que eu sou até hoje. Estou muito feliz de estar de volta, de estar em casa e espero poder refazer o meu trabalho aqui. Agora um pouco mais maduro, um pouco mais de experiência e poder ajudar todos do elenco e ajudar o clube a fazer um excelente Campeonato Brasileiro", comentou Ramon no vídeo.

O jogador não deve ser regularizado a tempo para enfrentar o Coritiba, mas a estreia pode ser feita na outra rodada contra o Flamengo, no próximo sábado (8), em São Januário.