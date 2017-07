Vasco negocia renovação de contrato com Martín Silva até 2020

(Foto: Paulo Fernandes/Vasco da Gama)

"Todo grande time começa com um grande goleiro", esse é o pensamento do Vasco da Gama, que pretende estender o vincúlo com o goleiro até 2020, que já tem um contrato com o clube até 2019. Existe grande otimismo de que o desfecho seja favorável para ambas as partes. Caso tudo aconteça como esperado, o novo contrato será engavetado até 2018. No Brasil só é possível assinar vínculo com estrangeiros por no máximo duas temporadas.

Desde 2014 no Vasco, Martín Silva já disputou 164 jogos com a camisa cruz-maltina e virou ídolo da torcida. Tem no currículo a conquista do bicampeonato carioca 2015/2016.

O goleiro acumula nove jogos pela seleção principal do Uruguai, fez sua estreia em um amistoso contra a Argélia, em agosto de 2009. Sempre como reserva do goleiro titular Fernando Muslera, fez parte dos elencos que disputaram a Copa do Mundo de 2010 e de 2014, a Copa América de 2011 - onde sagrou-se campeão - e de 2015 e a Copa das Confederações de 2013.