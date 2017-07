Vasco reinaugura piscina olímpica e Eurico exalta: "Tem história"

(Foto: Paulo Fernandes/Vasco.com.br)

O Vasco reinaugurou, na manhã desta sexta-feira (30) , a sua piscina para os atletas olímpicos e paralímpicos da natação do clube. Cerca de R$ 1 milhão foi investido na reforma. O valor é proveniente de um convênio entre Vasco e o Comitê Brasileiro de Clubes, que totaliza R$ 2.898.000. O restante será investido na estrutura geral do parque.

A cerimônia teve a participação de atletas do clube e uma prova simbólica de medley com paratletas. Eurico, que participou do evento ao lado do presidente do CBC, Jair Alfredo Pereira, comentou sobre a reforma.

"Essa piscina tem história. Fizemos um esforço grande. Até o fim do ano vamos recuperar as arquibancadas. Está em pleno andamento. O Vasco nunca mais precisa devolver este recurso. Só precisa provar que aplicou - comentou Eurico, sobre a parceria com o comitê."

Além da piscina, o clube também planeja uma reforma completa nas arquibancadas do parque. A conclusão está prevista para o fim desse ano.