Manga é barrado, e Eder Luis ganha nova chance diante o Coritiba

(Foto: Carlos Gregório Jr/Vasco da Gama)

Buscando os primeiros pontos fora de casa, o Vasco se prepara para enfrentar o Coritiba, no Durival Britto, no domingo (2), às 19h. Em coletiva, o técnico Milton Mendes afirmou que Manga Escobar não será relacionado para o confronto. Segundo o técnico, que demonstrou desconforto com a atual situação do jogador, o colombiano ainda não está apto para atuar em uma partida após se recuperar de uma lesão da coxa direita, e deve seguir fortalecendo o músculo para voltar 100%. Barrado, Escobar dará uma nova chance para um velho conhecido da torcida vascaína. Eder Luis, que estava em processo de saída do clube ganhará uma nova oportunidade de mostrar que pode continuar no plantel cruzmaltino.

Milton Mendes costuma conversar com jogadores que estão algum tipo de problema físico para saber as condições que se encontram. Desta forma, o treinador não deve relacionar Manga.

"Temos que ver ainda se vamos relacionar. É uma possibilidade. Futebol é merecimento. Trabalho, entrega, postura... são coisas importantes – disse o treinador.", comentou Milton em coletiva, não afirmando a presença de Escobar para a próxima partida.

Eder Luis volta ao time depois de quase seis meses afastado. Sua última partida foi na derrota por 3 a 0 diante o Fluminense, na primeira rodada do Campeonato Carioca, ainda sob o comando de Cristóvão Borges. Em 2017, marcou apenas um gol, que foi diante o Corinthians, na Florida Cup, na derrota por 4 a 1 para os alvinegro paulista.