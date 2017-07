Vasco anuncia Bruno Paulista como mais um reforço para o Brasileirão

(Foto: Getty Imagens)

Finalmente a torcida cruzmaltina vai poder dizer que o volante Bruno Paulista é seu. Sim, o volante enfim foi anunciado pelo Vasco da Gama. Ele já vinha treinando com o clube desde janeiro, porém uma série de questões burocráticas impediam o anúncio oficial. O volante ficou treinando no clube no início do ano, parou, mas voltou recentemente.

Ele chega por empréstimo até junho de 2018, o jogador pertence ao Sporting, de Portugal. Por conta dessa demora na definição do acordo, Bruno passou por trabalhos especiais no Caprres para adquirir condicionamento físico. Contudo, o jogador não foi registrado a tempo no Boletim Informativo Diário (BID), e não enfrentará o Coritiba, no próximo domingo (2).

É do Vascão! Bruno Paulista é mais um reforço do clube para a temporada. Seja bem-vindo! pic.twitter.com/v9bfWbtMTP — Vasco da Gama (@VascodaGama) 30 de junho de 2017

Em 2015, o volante foi vendido pelo Bahia ao Sporting, de Portugal. Porém, quem comprou os direitos econômicos do jogador foi o Recreativo Caála, de Angola, clube parceiro dos portugueses. Por conta dessa situação, Bruno permaneceu com contrato no Bahia e foi emprestado ao Sporting por dois anos.

Depois desse período, ele assinaria um contrato em definitivo com o clube português. Num certo momento, porém, a diretoria do Sporting exigiu uma renovação de contrato com o Bahia para ser emprestado ao Vasco, o acordo foi negado pelo clube baiano.

O volante quase teve de voltar para Portugal. Porém, a vontade do jogador em atuar pelo Gigante da Colina prevaleceu, quando a janela de transferências abriu, o Cruz-Maltino consultou a Fifa para saber como proceder. Ficou definido então que não era necessário documento do Bahia, mas sim do Recreativo Caála, para regularizar o jogador.