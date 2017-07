Resultado Coritiba 2x2 Vasco pelo Campeonato Brasileiro 2017

48' Fim de papo no Durival Britto

46' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO VASCO! Wagner empata a partida após cobrança de escanteio

42' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO CORITIBA! Kleber marca de novo para o Coritiba após jogada trabalhada

41' Escanteio para o Coxa

39' Coritiba vai para cima do Vasco após o empate

33' Falta perigosa para o Coritiba

24' Cartão amarelo para Jean por falta em Kleber

22' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO CORITIBA! A bola ficou pipocando na área e bola sobrou para Kleber empatar o jogo

21' JEAN ROUBA DEMAIS! Contra-ataque do coxa, Tomas ia entrando sozinho e Jean corta de carrinho para escanteio

19' Vasco trabalhou a bola com Mateus Vital, o garoto tentou em profundidade para Nenê, mas na hora do chute a bola foi para escanteio

17' Escanteio para o Coritiba

15' Coritiba partiu em contra-ataque, mas falhou na hora do cruzamento para Kleber

13' UUUUUUUUUUUUUH! Thiago Real levanta na área para Kleber mas Paulão corta

12' O Vasco coloca os onze jogadores na linha atrás do meio de campo e aposta nos contra-ataques

11' Gilberto tenta lançar par Nenê, mas Werley recua de cabeça para Wilson

8' Cartão amarelo para Anderson por falta dura em Gilberto

7' Nenê cobra a falta, mas a bola passa por cima do gol de Wilson, sem susto

6' Gilberto ia tabelando com Thalles, mas Jonas atropela o atacante vascaíno na frente na área

4' Henrique comete falta de ataque

1' Vasco se defende muito nesse primeiro minuto

0' Rola a bola para etapa final

Times voltando para o segundo tempo

Torcida do Coritiba vaia muito o time na saída de campo.

47' Fim de primeiro tempo

46' O SEGUNDO TÁ FICANDO MADURO! Vasco parte em contra-ataque, a bola ia ficar sozinha para Yago Pikachu, mas a zaga tenta cortar. Thalles resgasta e ajeita para Nenê chutar, que explode na marcação

46' Outro escanteio para o Coritiba

44' Teremos mais dois minutos

43' A BOLA NÃO ENTRA! Depois de uma blitz na área do Vasco, o Coritiba ganha escanteio

42' UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUH! Thalles quase marca o segundo, mas Wilson faz linda defesa

41' Mateus Vital recebe dentro da área e tenta o chute, mas a bola bate na zaga e vai para escanteio

38' Henrique Almeida tenta um chute cruzado, mas Martín Silva encaixa a bola

36' Cartão amarelo para Douglas por atrasar a partida. O volante vascaíno estava pendurado e não enfrenta o Flamengo na próxima rodada

35' Henrique corta uma bola com carrinho, mas se dá mal no lance e fica caído no gramado. Torcida do Coxa vaia

34' UUUUUUUUUUUUUUUUUH! Thiago Real pega de primeiro o lançamento, mas a bola não saiu como ele queria e quase vira um passe para Rildo empatar de cabeça

32' Jean tenta lançamento para Pikachu, mas Wilson chega primeiro

31' Coxa avança, mas Breno corta mal e a bola sobra para Rildo que arrisca e manda por cima do gol cruz-maltino

30' Outro escanteio para o Coxa, mas a defesa do Vasco afasta

30' Escanteio para o Coritiba

27' Gilberto rouba a bola no meio de campo e avança, mas ao invés de cruzar, arriscou o chute e a bola explodiu na zaga e foi para escanteio

26' MAS O QUE ISSO, BRENO? Zagueiro vascaíno quase fez uma lambança na hora de recuar para Martín Silva, mas o goleiro consegue chegar primeiro que Kleber e manda para a lateral

22' UUUUUUUUUUUUUUUUH! Vasco faz excelente jogada pela esquerda, Henrique cruza rasteiro, a bola sobra para Nenê chutar de primeira, mas Wilson faz linda defesa e fica com a bola

20' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO VASCO! Henrique cruza com perfeição na cabeça de Thalles, que manda pro fundo da rede

20' Breno começou boa jogada e disparou no ataque, mas foi cortado pela zaga do Coritiba

18' Coxa tenta lançamento para Kleber, mas o bandeirinha já havia marcado posição irregular

17' Thalles abriu o jogo na esquerda para Nenê, o meia esperou um pouco e viu o atacante se apresentar na frente e tentou o lançamento, mas a marcação atrapalhou a cabeçada

14' Partida movimentada até aqui, mas falta controle de bola. Ambos os times apostam na velocidade

12' UUUUUUUUUUUUUH! Rildo arrisca de fora da área e a bola passa raspando na trave esquerda de Martín Silva

11' Yago Pikachu tenta passe em profundidade para Gilberto, mas o lateral na hora de jogar para área, a bola bate na marcação e vai para a lateral

8' Outra falta em cima de Nenê. O meia dá um lençol para se livrar da marcação, prende a bola e recebe entrada de Henrique Almeida por trás

7' Douglas cobra em cima da barreira

6' Jonas recebe amarelo por falta em Nenê

6' Jean rouba boa bola e toca para Nenê, o meia parte em velocidade, mas recebe falta por trás.

4' O Coxa tentou um contra-ataque, após a falta cobrado do Vasco, mas Yago Pikachu cortou um bom passe de Rildo

2' Mateus Vital tenta avançar pela direita, mas recebe falta. Boa chance para o Vasco jogar na área do Coxa

0' Primeiro cartão amarelo com menos de um minuto. Paulão acertou Rildo na lateral do campo

0' Começa a partida no Durival Britto

Times voltando para o campo para rolar a bola

Falta menos de meia hora para a bola rolar no Durival Britto

Jogadores do Coxa também já estão em campo para o aquecimento

Vasco inteiro fazendo trabalho de aquecimento já

Coxa vem com: Wilson, Léo, Márcio, Werley e W. Matheus; Jonas, Galdezani e Thiago Real; Rildo,H. Almeida e Kleber https://t.co/SptLIvBp2s — João Viana (@jvianaa) 2 de julho de 2017

Boa tarde, torcedor! Acompanhe conosco o confronto entre Coritiba e Vasco ao vivo, válido pela 11° rodada do Brasileirão!

O Coritiba entra em campo contra o Vasco com o peso de estar há cinco partidas sem vencer. Sendo dessas cinco, quatro sem marcar um tento.

A última vez que a equipe comandada por Pachequinho marcou, foi contra o Botafogo, no empate de 2 a 2, no Nilton Santos, pela sexta rodada do Brasileirão.

"Primeiro você tem que estar sempre corrigindo e melhorando. Temos que voltar a ter aquela força ofensiva, o padrão de intensidade, tanto de marcação como de ações ofensivas. Queremos continuar sendo fortes como mandantes", analisou o técnico.

No Vasco, Milton Mendes não poderá contar com Luis Fabiano, suspenso pelo terceiro cartão amarelo diante o Atlético-GO. Contudo, terá a volta de Thalles para o confronto.

O centro-avante, cria da base vascaína, está em um processo de emagrecimento e já aparece visivelmente mais magro do que no inicio da temporada.

Outro velho conhecido que deve aparecer no Vasco, mas no banco, é o atacante Eder Luis.

O jogador, que estava em processo de saída do clube, voltou a ser relacionado a uma partida depois de quase seis meses fora. Última vez que esteve em campo foi na derrota por 3 a 0 para o Fluminense, na primeira rodada do Campeonato Carioca.

Com isso, o Vasco deve entrar em campo com: Martín Silva, Henrique, Paulão, Breno e Gilberto; Jean, Douglas Luiz, Nenê, Mateus Vital e Yago Pikachu; Thalles.