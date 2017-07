Wagner destaca determinação de atletas vascaínos em empate conquistado no fim

Wagner voltou a marcar depois de quatro meses (Foto: Divulgação/Vasco da Gama)

Com seu estádio passando por reformas no gramado, devido ao inverno, o Coritiba teve de abrir mão da invencibilidade em seus domínios para enfrentar o Vasco na Vila Capanema, casa do rival, Paraná Clube.

Mesmo com a mudança, as duas equipes realizaram um ótimo jogo e empataram em 2 a 2. O ex-vascaino, hoje no Coxa, Kléber "Gladiador", que havia sido punido por 15 partidas no começo da semana, conseguiu um efeito suspensivo e foi autor dos dois gols da equipe paranaense.

Já do lado carioca, os gols forem de Thalles e Wagner, que não marcavam há quatro meses, coincidentemente no mesmo jogo, contra o Vila Nova–GO pela Copa do Brasil.

"Que bom, Thalles voltando a marcar, eu também. Eu estava com saudade de balançar a rede. É sempre bom. Espero estar em campo mais vezes para ajudar o Vasco", comentou o meia Wagner.

O autor do gol de empate, também declarou a empenho da equipe em buscar um bom resultado fora de casa: "Muito importante, a gente fez um jogo muito bom, estivemos na frente, depois o Coritiba fez dois gols. A gente não desiste, mantivemos a cabeça no lugar e nossa proposta de jogo. A primeira coisa era dar um passo importante e hoje conseguimos pontuar fora e depois vamos procurar ganhar também".

A má notícia para os vascaínos foi a suspensão da sua dupla de volantes, Douglas e Jean, por três cartões amarelos, justamente para o clássico contra o Flamengo, no próximo sábado (8) às 18h em São Januário.