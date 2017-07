Após suado empate conquistado, Milton Mendes desabafa: ''Sair com derrota seria injusto''

foto: Divulgação / Vasco Da Gama

O Vasco Da Gama do técnico Milton Mendes empatou fora de casa, pelo placar de 2 a 2, jogando contra a equipe do Coritiba na Vila Capanema, em jogo valido pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. Foi o primeiro ponto conquistado pela equipe cruzmaltina jogando fora de casa, fator que fez com que o comandante enaltecesse a persistência da equipe e o resultado conquistado.

''Se olhássemos antes do jogo o que fizemos, estaríamos frustrados. Mas pelo que eles fizeram no segundo tempo, acho que foi justo. O Coritiba soube jogar bem. Quando coloquei o Éder Luis, para dar mais velocidade, tinha pensado em outras duas possibilidades. O Guilherme e Escudero. Éder tentou, lutou. A saída do Thalles, há muito tempo ele não jogava. O Breno estava sentindo um incômodo, aí coloquei os três centrais (Rafael Marques), como já tinha feito no treino. Por mérito do adversário, conseguiram ficar à frente, mas não desistimos nunca e conseguimos o empate no fim'', analisou o técnico.

Vale ressaltar que Jean e Douglas tomaram o terceiro cartão amarelo, logo, desfalcarão a equipe de Milton Mendes para a próxima partida. Os prováveis substitutos da dupla de volantes seriam Wellington e Bruno Paulista.

O Gigante da Colina ocupa atualmente a 6ª posição na tabela, e buscando se manter nas primeiras posições, tem um clássico marcado no sábado (8), às 18h, diante da equipe do Flamengo, em São Januário.