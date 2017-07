Zagueiro Breno sofre lesão e desfalca Vasco em clássico contra Flamengo

Google Plus

(foto: Divulgação / Vasco da Gama)

O zagueiro Breno sentiu um leve desconforto na coxa durante a última partida contra o Coritiba. Foi constatado nessa segunda-feira (3), através de um exame, que o defensor do Vasco teve um estiramento de grau dois na coxa. O zagueiro deve desfalcar a equipe por pelo menos duas semanas.

Com isso, Breno vai perder o clássico contra o Flamengo, sábado (8), às 18h, em São Januário, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O jogador está muito perto de completar 100 jogos e vive boa fase na carreira, atualmente se encontra com 98 jogos.

O provável substituto de Breno para o dérbi é Rafael Marques, mas Jomar e Lucas Rocha também estão à disposição do técnico Milton Mendes. Vale lembrar que Lucas ainda não fez sua estreia com a camisa do vascaína.

Além do Breno, Douglas e Jean, devido ao terceiro cartão amarelo, também serão desfalques do Gigante da colina para o confronto contra o Flamengo no sábado (8), às 18h, em São Januário.