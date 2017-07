Bruno Paulista e Ramon são apresentados e Euriquinho afirma: "Ainda estamos olhando o mercado"

(Foto: Paulo Fernandes/Vasco da Gama)

O Vasco ocupa a sexta colocação no Campeonato Brasileiro, mas, mesmo com a virtual vaga para a Libertadores, a equipe cruzmaltina não tem inspirado tanta confiança em seus torcedores. Com isso, a diretoria busca reforços visando proporcionar ao técnico Milton Mendes mais opções para conseguir adquirir coesão e regularidade.

Nesta terça-feira (4), dois importantes reforços foram apresentados para a continuidade do Brasileirão, única competição que o Vasco disputará nesta temporada. O volante Bruno Paulista, de 21 anos, é o primeiro. O jovem que vem treinando no clube desde o início do ano sofreu nos últimos meses com alguns impasses contratuais e apenas agora pôde ser anunciado pela diretoria, já estando apto para atuar.

O atleta falou sobre o tempo que passou sem poder entrar em campo e sua identificação com o clube carioca: "Foram quase seis meses de indefinição e a minha resposta sempre foi o Vasco, quem me acompanha nas redes sociais sabe do carinho que já tenho pelo time. Estou bem fisicamente, mas sempre tem alguma coisa para acertar. O professor vem conversando comigo, se ele optar por mim, vou estar preparado".

Os volantes titulares, Douglas e Jean, estão suspensos e não poderão enfrentar o Flamengo no próximo sábado (8). Bruno parece ser o jogador no elenco com características semelhantes às de Douglas, e provavelmente será titular ao lado de Wellington, atuando como segundo volante e tendo mais liberdade para fazer a ligação. "Expectativa para o clássico é melhor possível. Sempre gostei de jogos assim. Ninguém quer ficar de fora", ressaltou o jovem.

Em ordem: Bruno Paulista, Euriquinho e Ramon (Foto: Paulo Fernandes/Vasco.com.br)

O segundo nome apresentado em São Januário foi Ramon, de 29 anos, velho conhecido da torcida vascaína. Titular da equipe no título da Copa do Brasil de 2011. Na época era considerado um dos melhores laterais-esquerdos do país, formando dupla com Fagner, que hoje está no Corinthians.

Entre 2012 e 2013 o atleta atuou pelo Flamengo, e durante sua passagem pelo maior rival da equipe de São Januário deu algumas declarações que continham algum desdém para com o clube que o projetou nacionalmente. Arrependido, logo em sua chegada o lateral fez questão de gravar um vídeo se retratando, assumindo a culpa e se dizendo muito mais maduro.

"Minha resposta será dentro de campo. Estou mais maduro, levei algumas porradas na vida. Falei o que falei e errei, mas isso ficou para trás. Estou pronto para jogar, não parei de treinar um dia durante as minhas férias, meus testes de força estão bons. O que o treinador precisar, pode contar comigo", disse Ramon.

Mesmo em boa forma, o agora experiente jogador parece não estar apto para estrear e deve ainda precisar de duas semanas para chegar à forma física ideal e ser opção para o treinador vascaíno. O atual titular na lateral-esquerda é Henrique, jovem oriundo da base cruzmaltina, mas a presença de um atleta experiente pode fazer a diferença em uma competição longa, cansativa e cheia de desafios como o Campeonato Brasileiro.

Euriquinho assume que Vasco ainda busca opções no mercado e fala sobre Anderson Martins e Leo Valencia

Há algum tempo a torcida vascaína vem pedindo reforços que cheguem e assumam a titularidade, principalmente na defesa. Sonho de consumo de praticamente todos os torcedores, o zagueiro Anderson Martins pode estar próximo de retornar ao Vasco. Assim como Ramon, o atleta esteve presente no título da Copa do Brasil de 2011, quando formava dupla com Dedé. Sua saída precoce não impediu que uma ótima imagem fosse deixada pelo atleta em São Januário, e a diretoria parece estar se movimentando para concretizar seu retorno.

"Difícil falar em negociação avançada. O que posso dizer é que não tem nada de concreto. Estamos conversando. Hoje os mais cobiçados pela torcida são o Anderson (Martíns) e o (Leo) Valencia. Temos que buscar o que o torcedor busca", disse Euriquinho, dirigente vascaíno.

O outro nome citado em seu discurso foi o de Leo Valencia, meio-campista chileno que atualmente joga pelo Palestino (Chile). O atleta que estava com a seleção de seu país na Copa das Confederações tem uma proposta do Vasco em mãos, mas o clube carioca conta com a concorrência de outras equipes sul-americanas e do Botafogo, que nos últimos dias demonstrou interesse e também se prontificou na busca pelo habilidoso jogador.