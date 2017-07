Buscando se manter na parte alta da tabela, Vasco e Flamengo duelam em São Januário

INCIDENCIAS: Partida válida pela 11ª rodada da Série A Campeonato Brasileiro, a ser realizada neste sábado (8), às 18 horas (de Brasília), no Estádio de São Januário, no Rio de Janeiro.

O Rio de Janeiro respira a emoção que antecede um clássico local. Vasco e Flamengo, uma rivalidade a parte e uma das mais ferrenhas no cenário nacional, neste sábado (8), às 18 horas (de Brasília), ganhará mais um capítulo, desta vez, em partida válida pelo Campeonato Brasileiro.

Separados por apenas quatro pontos, e três posições na tabela, os clubes encaram o duelo como um confronto direto na briga pela manutenção de vaga no G6, o grupo de seis equipes que se classificam para a Taça Libertadores da América. Caso vença, o Cruzmaltino chegará a 19 pontos ganhos, ultrapassando o Santos e igualando a pontuação do Palmeiras, hoje, quarto colocado. Em caso de vitória da equipe do Rubro-Negro, na casa do rival, a melhora na colocação da equipe pode ser de um posto, em caso de derrota do Grêmio, que soma 22 pontos, contra 20 da equipe da Gávea.

Para comandar disciplinarmente o duelo, o experiente Anderson Daronco, árbitro Fifa, do Rio Grande do Sul, foi o sorteado. Para seu auxílio, Rafael da Silva Alves e Elio Nepomuceno de Andrade, ambos da CBF, serão os nomes. Além deles, completando o quinteto de arbitragem, Daniel Nobre Bins e Jonathan Benkenstein Pinheiro, ambos da CBF e assim como os auxiliares e o árbitro principal, gaúchos.

Vasco terá desfalques e estreia no meio campo

Como já é sabido desde o confronto com o Coritiba, Douglas Luiz e Jean estão suspensos para o clássico diante do Flamengo. Para seus lugares, Wellington, que já atuou pelo Cruzmaltino, tendo estreado diante do Grêmio, volta a fazer parte dos planos de Milton Mendes no sistema defensivo. A surpresa ficará a cargo de Bruno Paulista, jogador que foi o pilar de uma longa negociação, envolvendo o Vasco, o Bahia e o Sporting de Portugal, mas que felizmente para o Vasco, a novela terminou com final feliz.

Outra baixa na equipe da Colina será o zagueiro Breno, que se lesionou também contra o Coritiba, tentou a intensificação do tratamento, mas o mesmo não surtiu efeito, o deixando excluído do importante duelo. Para seu lugar, Rafael Marques entrará, formando a dupla defensiva com Paulão, pela segunda vez, já que diante do Bahia, quando os dois estiveram em campo, Marques sentiu o musculo posterior da coxa direita no início da etapa complementar, dando vaga a Breno, que desde então, vem evoluindo na zaga vascaína.

Positivamente para o Vasco, a partida acontecerá em São Januário, casa do Clube e onde as equipes jogaram no ano passado, quando o Vasco derrotou o Flamengo por 1 a 0, com um gol de Rafael Vaz, aos 46 minutos do segundo tempo.

Flamengo tem semana cheia mas poupa parte do elenco para o Clássico

Diferentemente do rival de sábado, o Flamengo teve um duelo importante na última quarta-feira (5), pela Copa Sul-Americana, contra o Palestino, no Chile. Como se não bastasse o deslocamento e os 90 minutos de jogo fora de casa, o Rubro-Negro ainda teve de aguardar para poder retornar, após um atraso no voo da equipe, que partiu de Santiago no início da noite desta quinta-feira.

Mas, para a comemoração da torcida “vermelho e preto”, Diego e Guerrero, os principais nomes da equipe na temporada, foram poupados contra a equipe chilena e retornam à relação de titulares, deixando então o Flamengo com força máxima disponível para o clássico contra o Vasco da Gama.

De desfalques, apenas Conca, que não deverá ser relacionado e que pode estar deixando a equipe sem nem ao menos ter atuado em um jogo completo, e Geuvânio, que nesta semana se tornou o centro das atenções em um imbróglio envolvendo sua regularização, da qual a equipe carioca espera resolver até esta sexta-feira.