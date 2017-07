Jogo Vasco x Flamengo AO VIVO hoje no Campeonato Brasileiro 2017 (0-0)

Boa tarde, torcedor que navega pela VAVEL Brasil! Acompanhe a partir de agora os principais lances, ao vivo, da jogo entre Vasco x Flamengo ao vivo em São Januário, valendo pela décima segunda rodada do Campeonato Brasileiro 2017. A transmissão começará na hora da partida, às 18h, aqui na VAVEL Brasil. Fique conosco!

Após um ano, o Clássico dos Milhões volta a acontecer no Brasileirão. O sexto colocado, Vasco, recebe o terceiro colocado, Flamengo, na Colina Histórica. O Cruz-maltino quer se firmar no grupo dos classificados para a Libertadores. Já o Rubro-Negro busca se aproximar do líder Corinthians.

Na história dos duelos em São Januário, são 16 vitórias do Vasco, 10 do Flamengo e 9 empates. A última vitória do Fla foi em 1973, 1 a 0, gol de Paulo César Caju. Já a última vitória do Vasco foi no Campeonato Carioca de 2016, também 1 a 0, gol de Rafael Vaz (hoje no Rubro-Negro). Reveja o gol:

Na última rodada, o Vasco empatou em 2 a 2 com o Coritiba, na capital paranaense. Veja os melhores momentos:

Já o Flamengo venceu o São Paulo, na última rodada, por 2 a 0 na Ilha do Urubu. Veja os melhores momentos:

Na próxima rodada, o Cruz-maltino enfrentará o Vitória em Salvador, na quarta-feira (12). Já o Rubro-Negro receberá o Grêmio na Ilha do Urubu, em partida que poderá valer a vice-liderança.

Vasco x Flamengo ao vivo

Parar o Guerrero? Só atirando! Bem-humorado, Milton Mendes brincou sobre como parar Paolo Guerrero, atacante do Flamengo: "Para parar o Guerrero, é só de metralhadora (risos). É parecido com o Luis Fabiano. Faz bem o pivô. O forte dele é esse. Ele domina, afunda nos zagueiros e vem nos espaços. Aí que aparecem os outros jogadores. Admiro muito ele, o Diego e vários outros do Flamengo. Sei como a equipe deles joga. Os jogadores sabem também. Treinamos em cima das características que ele tem para neutralizá-las e outras que podemos tomar partido".

Não mudará o jeito de jogar! Pelo lado do Flamengo, Zé Ricardo afirmou que a equipe manterá o jeito ofensivo de jogar: "O Flamengo não vai mudar o jeito de ser. Vamos jogar para cima e tentar envolver o adversário. Mas do outro lado há uma grande equipe. Eles estão com uma pontuação muito boa. Espero um Vasco agressivo na marcação. Eles não tiveram compromisso durante a semana e devem colocar uma pressão no início do jogo. Milton está fazendo uma equipe muito competitiva. Teremos que jogar no nosso limite. Seremos uma equipe organizada e competitiva porque o momento exige isso".