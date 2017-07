Thalles enaltece atuação do Vasco da Gama apesar do empate sem gols: ''Valeu pela luta''

foto: Paulo Fernandes/ Vasco.com.br

Vasco da Gama e Santos não balançaram as redes, nesta tarde de Domingo (16), em jogo válido pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Estádio Nilton Santos. O atacante Thalles, foi um dos destaques do cruzmaltino, tendo pelo menos duas claras chances para abrir o placar.

''Valeu pela luta e pelo nosso desempenho. Fizemos um grande jogo contra uma grande equipe. Tivemos oportunidades de gol, mas infelizmente não vencemos'', analisou Thalles.

O jogo foi marcado pelos portões fechados, referente a interdição de São Januário e Thalles comentou sobre o assunto: ''A torcida do Vasco faz falta sempre. Temos que superar porque não sabemos por quanto tempo vamos jogar sem torcida.

Buscando se manter na parte de cima da tabela, o Gigante da Colina vai até o Estádio Independência, enfrentar a equipe do Atlético Mineiro, no próximo Domingo (23), às 19 h.