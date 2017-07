Ednelson lamenta derrota para o São Paulo e pontua: ''Dava pra sair com o empate''

foto: Paulo Fernandes/ Vasco.com.br

O Vasco da Gama não fez uma de suas melhores partidas e acabou sendo derrotado pelo São Paulo, no Morumbi, nesta noite de quarta-feira (19). O auxiliar técnico Ednelson, que estava a frente da equipe, elogiou o desempenho dos jogadores em campo e falou da ausência do meia Nenê, que pediu para não viajar com a equipe.

''O jogo que a gente trabalha a parte psicológica e concentração... tomamos gol a 2 minutos. Dificulta para o jogo. Mas o time reagiu bem. Tivemos muita posse de bola. Criamos chances, no fim do jogo tivemos duas ou três oportunidades para finalizar. Mas não conseguimos. Tem de dar os parabéns a todos. Brigaram e lutaram muito por vitória. Mas não veio'', declarou o auxiliar.

Ednelson contou também o nível de dificuldade da partida, enxergando pelo ponto onde o cruzmaltino era o visitante: '' Fizemos um bom jogo. Tivemos muitas chances de gol. No fim, Rodrigo Caio tirou quase de dentro do gol. Futebol é difícil. Ficamos com sentimento de que poderia ter vencido ou empatado, pelo volume, assim como no jogo do Santos.''

Ainda restou tempo para o auxiliar ser perguntado sobre a quantidade de garotos em campo, e o mesmo foi preciso em sua resposta: '' São Paulo estava pressionado. Torcedor vinha pressionado. Milton trabalhou isso na semana para ter o momento certo de entrar os meninos. Usamos Evander, Paulinho e Guilherme. Não dá para colocar mais. Milton tem tranquilidade e paciência. Está preparando bem esses atletas para quando houver oportunidade entrar e ter o desempenho esperado.''

O Gigante da Colina terá mais um jogo difícil pela frente, novamente fora de casa, mas dessa vez contra a equipe do Atlético MG, no Estádio Independência, no Domingo (23), às 19 h.