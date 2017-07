Vasco anuncia volta de Anderson Martins por três temporadas

(Foto: Divulgação/Vasco da Gama)

Na tarde desta quinta-feira (20), o Vasco da Gama acertou o retorno do zagueiro Anderson Martins, que atuava pelo Al-Jaish, do Qatar.



Anderson tinha rescindido o contrato ontem com o clube do Catar e hoje foi anunciado oficialmente pelo Vasco da Gama, clube o qual defendeu em 2011, quando conquistou a Copa do Brasil e onde foi vice-campeão brasileiro. No Brasil, o zagueiro atuou pelo Vitória, clube onde foi revelado, e também pelo Corinthians no ano de 2014.



Com 29 anos, Anderson Martins terá vínculo com o Vasco por 3 anos ou seja, até Junho de 2020. O presidente do clube, Eurico Miranda, confirmou nesta tarde (20) a contratação.



"Vim para anunciar o Anderson Martins. Tinha dito lá atrás e se concretizou. Assinou por três anos e é o novo reforço do Vasco."