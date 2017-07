Milton Mendes valoriza atuação do time do Vasco em Minas Gerais: ''Uma vitória do conjunto''

foto: Carlos Gregório Jr / Vasco.com.br

Em mais uma noite brilhante dos meninos da colina, o Vasco da Gama, bateu o Atlético Mineiro, no Estádio Independência, pelo placar de 2 a 1. Milton Mendes exaltou atuação do conjunto, afirmando que a equipe foi decisiva nos contra-ataques.

''Foi uma vitória do conjunto. Soubemos explorar os contra-ataques. Três pontos importantes pra nossa caminhada'', afirmou o Técnico.

O Comandante Vascaíno comentou também sobre a excelente atuação do meia Paulinho, de apenas 17 anos. ''Paulinho fez bem a parte dele. É um menino, temos que tomar cuidado. Não podemos jogar muito protagonismo pra eles.''

Quem segue com o futuro indefinido no Gigante da Colina é o meia Nenê, que esteve presente nas declarações de Milton: ''Quem pediu pra sair foi ele, eu não tenho nada a ver com isso. Eu sou treinador e uso quem quer jogar no Vasco. Os meninos deram uma prova de vontade de jogar no Vasco. Jogador pede pra não viajar, pede pra não ir, não posso fazer nada. Não quer ir, não vai.''

Vale ressaltar que esse jogo foi marcado pela volta de Milton Mendes, que cumpriu dois jogos de suspensão, devido ao ''telefone sem fio'', feito contra o Corinthians, em jogo válido pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O Próximo desafio do Almirante será no Rio de Janeiro, mais precisamente no Estádio Raulino de Oliveira, onde a equipe carioca enfrentará o Atlético PR, na segunda-feira (31), às 20 h.