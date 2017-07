Com garotos da base em alta, Milton Mendes pretende dar chances a novas caras

(Foto: Paulo Fernandes/Vasco da Gama)

Além de Mateus Vital, Paulinho, Paulo Vitor, Andrey, Alan Cardoso e Ricardo Gomes outros cinco garotos da base do Vasco devem ganhar chances nos próximos jogos da equipe. Tratam-se dos meias Robinho e Marrony, do volante João Victor, do lateral-esquerdo e Luan e do zagueiro Ulisses, que foram testados nas atividades realizadas pela manhã em São Januário.

O meia Robinho é o mais famoso entre a torcida. O garoto já ficou marcado por boas campanhas no Sub20 vascaíno, onde foi semifinalista da Copa do Brasil e campeão do Campeonato Carioca em cima do Flamengo.

Outra surpresa no treinamento, foi a presença do zagueiro Anderson Martíns, que treinou com bola pela primeira vez desde que voltou com bola e já aparece seu nome no BID e pode ser relacionado. Contundo, o próprio jogador já pediu que precisa de um tempo para recuperar a forma física.

(Foto: Paulo Fernandes/Vasco da Gama)

"Ele chegou muito bem, com níveis de força muito altos. Parece que semana que vem a gente esteja com ele praticamente pronto", disse Alex Evangelista, gerente cientifico do Vasco.

O Gigante da Colina volta a campo na próxima segunda-feira (31), quando enfrenta o Atlético-PR, no Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, às 20h.