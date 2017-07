'Mandante longe de casa', Vasco encara Atlético-PR de olho no G-6

INCIDENCIAS: Partida válida pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A 2017, a ser realizada nesta segunda-feira (31), às 20 horas (de brasília), no Estádio Ralino de Oliveira, em Volta Redonda, Rio de Janeiro.

ÁRBITRO: Cláudio Francisco Silva - SE; Auxiliado por: Cleriston Barreto - SE e Fabio Pereira - TO; Adicionais: Antônio Dib de Souza - PI e Alisson Sidnei Furtado - TO.

Em jogo de opostas realidades entre as equipes, Vasco e Atlético-PR medem forças, na noite desta segunda-feira (31), às 20h, pela encerramento da 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. De um lado, um mandante de bem com a vida, respirando boa fase e mirando se aproximar do G-6. No Furacão, porém, o que não falta é crise. Com a vitória do São Paulo sobre o Botafogo, a equipe rubro-negra entrou na zona de rebaixamento.

Como resultado dos incidentes em São Januário, após o apito final do clássico diante do Flamengo, o estádio Raulino de Oliveira será o palco do duelo entre cariocas e paranaenses.

Para o comando disciplinar da partida, Cláudio Francisco Silva, do Sergipe, foi o selecionado. Para seu auxílio, os bandeiras Cleriston Barreto Rios, também do Sergipe, e Fábio Pereira, do Tocantins. Antônio Dib Moraes de Souza, do Piauí, e Alisson Sidnei Furtado, do Tocantins, são os adicionais.

Milton testa Guilherme na vaga de Escudero, e jovem promessa pode ser titular

O Vasco vem tentando manter a base da equipe usada nas últimas rodadas, e para isso, Milton Mendes precisa analisar seu elenco e manter nomes em campo. Contudo, já sacado diante do Galo, na rodada passada, exatamente pela falha na composição defensiva da equipe nos contra ataques do Atlético-MG, Escudero deverá ser mantido no banco, para a entrada do jovem Guilherme Costa.

Uma das principais promessas do clube, Guilherme teve dificuldades até ser relacionado e receber confiança da Comissão Técnica dirigida por Milton Mendes. Mas, principalmente após o triunfo sobre o Vitória, em Salvador, ocasião na qual o atleta entrou bem, com um passe e um gol, Mendes começou a perceber que Guilherme poderia compor a equipe com a saída de Nenê.

Desta forma, a única alteração na equipe deverá ser ainda a permanência de Jomar, que já entrou na vaga de Paulão, que sentiu um problema muscular e desfalcará a equipe pelo menos por esta rodada, além da ausência de Breno, o outro zagueiro, que também se recupera de lesão.

Atlético-PR pode ter até seis caras novas para enfrentar o Vasco

Fabiano Soares, treinador do Furacão, terá a sua disposição, seis atletas que retornam à equipe, para o duelo diante do Vasco da Gama, nesta segunda. Paulo André e Sidcley retornam à equipe titular, após terem sido reservas diante do Grêmio. Thiago Heleno, recuperado de lesão, e Lucho Gonzalez, que foi poupado no meio de semana, também reaparecem, além de Nikão, suspenso na rodada passada, e Bruno Guimarães, a exemplo de Ederson, Ribamar e Guilherme, também estarão prontos.

Lucas Fernandes, emprestado pelo Fluminense, e o volante Esteban Pavez, ex-Colo Colo, também já estão regularizados e podem estrear. Fernandes briga pela vaga de Douglas Coutinho, enquanto Pavez duela com Rossetto e Eduardo Henrique, mostrando que pelo menos no que se trata de novas opções, o Atlético pode fugir do mal momento.

Porém, por outro lado, Jonathan, que se recupera de lesão e é dúvida, além de Otávio, que negocia sua saída para o Bordeaux e não deve jogar mais pelo clube, são as baixas. E os problemas, que já são enormes, pelo menos, param por aí, já que Fabiano Soares não tem nenhum jogador suspenso para a rodada, obtendo então um saldo positivo entre os dois desfalques e as seis novidades, além dos três nomes que retornam após a partida da Copa do Brasil.