Atlético-PR bate Vasco da Gama em jogo equilibrado e volta a vencer no Brasileiro

INCIDENCIAS: PARTIDA VÁLIDA PELA 17ª RODADA DO CAMPEONATO BRASILEIRO, DISPUTADA NO ESTÁDIO RAULINO DE OLIVEIRA, EM VOLTA REDONDA (RJ).

Com São Januário interditado, nesta segunda-feira (31) o Vasco foi ao Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, e lá mandou sua partida contra o Atlético Paranaense, às 20h. Em duelo bastante disputado fisicamente, mas sem muita técnica, os visitantes levaram a melhor e venceram por 1 a 0, após nove partidas sem vitória.

Após falha de Henrique, Ribamar marcou o único gol da partida, que garantiu a vitória dos paranaenses e a saída da zona de rebaixamento. Os mandantes, por sua vez, se mantiveram na oitava colocação e perderam a oportunidade de encostar na zona de classificação para a Libertadores, além de terem visto a distância para o tão temido Z4 diminuir para apenas quatro pontos.

Na próxima rodada, o Vasco receberá o Cruzeiro, ainda em Volta Redonda, em partida que será disputada na próxima quinta-feira (3), às 20h. Já o Atlético irá receber o Avaí, na Arena da Baixada, também na próxima quinta-feira, mas às 19h30.

Marcação alta vascaína e falta de lances perigosos marcaram a primeira etapa

Primeiro tempo bastante movimentado, com o Vasco marcando forte e o Atlético aproveitando a maior maturidade de sua equipe para controlar o jogo enquanto estava com a posse da bola. A afobação dos garotos vascaínos fez diferença. Ofensivamente, os cariocas pouco produziram e abusaram dos lançamentos e bolas enfiadas, sempre sem sucesso. Guilherme, que começou no time titular, não rendeu como na partida contra o Atlético Mineiro e o menino Paulinho pouco participou.

Paulo Vitor foi quem mais apareceu entre os meninos da base que iniciaram a partida. Com velocidade e algumas jogadas individuais, o jovem centroavante cruzmaltino deu trabalho à defesa atleticana, mas também não conseguiu levar perigo à meta defendida por Weverton. Pelo lado dos visitantes, Ribamar impôs seu jogo físico, mas as principais oportunidades vieram em jogadas de bola parada, nas quais a defesa vascaína parecia não se encontrar e desesperava a torcida. Com muita movimentação, vontade e poucas oportunidades claras, a etapa inicial se encerrou com o placar não saindo do zero.

Falha de Henrique, gol de Ribamar e lance inacreditável no último minuto

O Vasco começou melhor o segundo tempo, com Mateus Vital assustando o goleiro Weverton logo nos primeiros minutos, com bom chute de fora da área. Mesmo com velocidade e Thalles marcando presença na área (o centroavante substituiu Guilherme), os cariocas não conseguiam levar perigo à meta adversária, como na primeira etapa.

Ainda no primeiro tempo o lateral Ramon sentiu um problema muscular e foi substituído por Henrique, que vinha tendo uma atuação regular até falhar após cruzamento de Rossetto e deixar Ribamar livre para marcar seu primeiro gol com a camisa atleticana. Após o gol, o Vasco voltou a pressionar, dessa vez com mais perigo. Manga Escobar entrou no lugar de Paulinho e deu mais velocidade pelo lado esquerdo aos vascaínos, enquanto a equipe paranaense esperava um contra ataque para matar o jogo.

No último minuto, Henrique recebeu a bola dentro da área e finalizou, quase sem ângulo, acertando a trave. No rebote, Paulo Victor acertou uma bomba de primeira, mas a bola explodiu no travessão. E assim terminou a partida, com o placar marcando 1 a 0 para o Atlético paranaense.