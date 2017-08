Milton Mendes valoriza entrega dos atletas vascaínos: "Estamos na caminhada, determinados"

Google Plus

foto: Paulo Fernandes / Vasco.com.br

A equipe do Vasco da Gama continua sem sorte jogando no Raulino de Oliveira, já são três derrotas em 2017, a mais recente foi pelo placar de 1 a 0 contra o Atlético PR, nesta segunda (31). Milton Mendes já previa uma partida difícil contra o furacão, visto que o time está em uma situação difícil e precisaria da vitória a qualquer custo.

''A equipe oscilou em alguns momentos. O Atlético soube aproveitar no lance do gol. Tivemos lances bonitos, outros menos. Fica a entrega dos jogadores. Assumo totalmente a responsabilidade. O Atlético também tem seu mérito, nos dificultou, ficou atrás da linha da bola. Fica uma lição para nós. Estamos na caminhada, sabemos que não vai ser fácil, mas estamos determinados'', resumiu Milton.

O comandante cruzmaltino confirmou que os atletas Wagner e Luis Fabiano, que voltam de lesão, viajarão para Pinheiral, porém só o meia estará a disposição para o próximo jogo, já o zagueiro Breno, em recuperação, irá continuar desfalcando a equipe. Milton disse ainda que planeja levar mais dois garotos para a partida que vem, Bruno Cozendey e Ricardo Graça, com isso ambos desfalcarão a equipe sub-20.

Buscando quebrar o tabu de não vencer em Volta Redonda, o Gigante da Colina volta ao Raulino de Oliveira já nessa quinta-feira (3), para enfrentar a equipe do Cruzeiro, jogo que será válido pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. Vale ressaltar que o cruzmaltino ocupa hoje a 8ª colocação e almeja entrar no G-6, para isso uma vitória contra a raposa seria imprescindível.