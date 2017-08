Colados no Brasileirão, Vasco e Cruzeiro duelam em Volta Redonda

INCIDENCIAS: Partida válida pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro, a ser realizada no estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda/RJ.

Apenas uma posição separa Vasco e Cruzeiro na tabela de classificação da Série A do Campeonato Brasileiro, em que ambos somam 23 pontos. Oitavo colocado na competição, o time carioca vai receber a equipe mineira, que chega em nono lugar, nesta quinta-feira (3), às 20h, no Raulino de Oliveira, em Volta Redonda.

A 18ª rodada do Brasileirão, iniciada nessa quarta (2), pode fazer com que a Raposa ultrapasse o Vasco ou com que o cruz-maltino se desgrude do time celeste. A equipe mineira vem de empate em 0 a 0 com o Vitória, enquanto a carioca chega para o duelo com um revés por 1 a 0 para o Atlético-PR na conta.

A vantagem do Vasco sobre o Cruzeiro está no número de vitórias: 7 a 6. Quem apita o duelo que pode empatar esse quesito ou não é o árbitro Vinicius Gonçalves Dias Araújo, auxiliado por Rogerio Pablos Zanardo e Herman Brumel Vani – todos do estado de São Paulo.

Vasco se prepara para enfrentar poderio do Cruzeiro

No mesmo lugar que receberá o Cruzeiro, o Vasco foi derrotado pelo Atlético-PR, o que pressiona a equipe carioca por uma vitória em casa. Com dores no músculo adutor da coxa, Ramon treinou nessa quarta, mas ainda é dúvida para encarar a Raposa. Caso não jogue, Henrique deve ficar com a vaga.

Outra dúvida é o volante Bruno Paulista, que está com um inchaço no tornozelo. A possibilidade do atleta não jogar contra a Raposa é grande, o que deve colocar Wellington na vaga. Marcelo Mattos, Kelvin e Paulão estão no departamento médico e são baixas para o jogo desta quinta. Um retorno possível é o meia Wagner, recuperado de lesão na coxa. Isso o colocaria no lugar de Guilherme.

O técnico Milton Mendes afirmou que espera uma equipe mais ofensiva do que o Atlético-PR, ou seja, as tratativas ofensivas da Raposa preocupam mais o comandante vascaíno. "O Cruzeiro, com o poderio que tem, com certeza virá numa postura diferente. Vão propor o jogo, isso vai nos dar possibilidade de jogar nosso futebol também, até porque temos dificuldade quando temos que propor o jogo. Esperamos que nesse jogo consigamos estar melhor", disse.

O Vasco deve ir a campo com Martín Silva; Gilberto, Jomar, Rafael Marques e Ramon (Henrique); Jean, Wellington, Escudero, Wagner e Mateus Vital (Paulinho); Paulo Vitor (Thalles).

Cruzeiro tem baixas e retorno para jogo no Rio de Janeiro

A lista de relacionados do técnico Mano Menezes tem novidade para a partida no Rio de Janeiro. O meia Robinho, que lesionou o músculo adutor da coxa esquerda no início de julho, está entre os convocados. Robinho deve começar no banco de reservas.

Se por um lado o técnico gaúcho terá reforço, por outro, também terá baixas. O lateral-direito Ezequiel, que sofre de uma pubalgia, não viajou para o Rio, assim como o meia Alisson. Nas vagas de ambos, devem jogar Lucas Silva e Rafinha, respectivamente. Suspenso, o lateral-esquerdo Diogo Barbosa não poderá atuar nesta quinta e será substituído por Bryan.

No meio-campo, o volante Ariel Cabral é desfalque, uma vez que sofreu uma entorse no tornozelo e está em repouso absoluto – depois mais três semanas de recuperação. Isso deve colocar Lucas Silva entre os 11 de Mano. Com dores no pé esquerdo, fraturado no jogo contra o São Paulo pela Copa do Brasil em abril, Manoel não foi relacionado e cederá vaga para Murilo.

À frente, outra baixa. O atacante Rafael Sóbis acusou cansaço excessivo no empate com o Vitória no último domingo, chegando, inclusive, a desmaiar no vestiário após a partida. Com isso, Sassá deve jogar no lugar do camisa 7 da Raposa, poupado. Titular dos últimos seis jogos do Cruzeiro, o meia Elber agradeceu a confiança do técnico Mano Menezes.

“Todos os jogadores precisam de sequência e no meu caso não é diferente. Graças a Deus estou recebendo a confiança do treinador e espero fazer meu melhor sempre. Espero este ano conquistar um título de expressão no Clube. Quero mais, ajudar mais. Espero que isso possa acontecer. Começar uma partida é muito diferente de entrar cinco, dez ou quinze minutos. Você tem mais tempo para mostrar seu futebol e estou procurando aproveitar”, disse.

A provável escalação do Cruzeiro para o jogo contra o Vasco será composta por Fábio; Lucas Romero, Léo, Murilo e Bryan; Lucas Silva e Henrique; Elber, Thiago Neves e Rafinha; Sassá.