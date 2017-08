Após longa conversa com Milton Mendes, Nenê é reintegrado ao elenco do Vasco

Google Plus

(Foto: Paulo Fernandes/Vasco da Gama)

O meio-campista Nenê, que estava afastado desde o dia 18 de julho, quando pediu para não viajar com seus companheiros para o jogo contra o São Paulo, foi reintegrado ao elenco na manhã desta quarta-feira (9).

Quando se afastou da equipe em julho, o meia alegava ter propostas do futebol espanhol, que não se concretizaram e o jogador acabou ficando no Gigante da Colina. Contudo, é muito difícil que Nenê seja relacionado para a próxima partida contra o Palmeiras, visto que o meia vem treinando separadamente do elenco há três semanas e não se encontra em condições físicas para atuar.

(Foto: Dilvulgação/Vasco da Gama)

Vale ressaltar que o jogo da equipe carioca ocorrerá no Raulino de Oliveira, às 16 h, no Domingo (13). O Gigante da Colina terá em campo cinco jogadores diferentes dos que entraram em contra o Palmeiras pela primeira rodada do primeiro turno, são eles: Breno, Paulinho, Lucas Rocha,Wellington e Bruno Paulista.