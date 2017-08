Jogo Bahia x Vasco AO VIVO em tempo real no Campeonato Brasileiro 2017 (0-0)

Boa tarde, torcedor! Acompanhe conosco o confronto entre o Tricolor Bahiano e o Cruzmaltino no Bahia x Vasco ao vivo hoje! A transmissão começará na hora da partida, às 18h, aqui na VAVEL Brasil.

O Bahia poderá contar com o artilheiro Rodrigão para a partida contra o Vasco.

O atacante havia sofrido uma pancada no pé é passou a semana sendo dúvida para o confronto. Porém, nem tudo são rosas no Tricolor Bahiano, o técnico interino Preto Casagrande não poderá contar com Matheus Sales e Ferrareis, vetados pelo departamento médico.

"Independente do esquema tático do Vasco, o mais importante é o que a gente tem feito por nós mesmos. A atenção tem que ser redobrada. A gente conversa diariamente com os atletas sobre a equipe do Vasco, sobre possíveis mudanças. Mas o mais importante somos nós, a maneira com que vamos nos comportar diferente. O Vasco não está numa situação fácil, se ganharmos, passamos eles na tabela. Um jogo decisivo, importante. Mas nossa maior preocupação é diminuir os erros, principalmente diante do que aconteceu diante do Atlético. A gente tem que trabalhar, passar o máximo de informação para os atletas. Eles estão focados no que têm que fazer para tentar neutralizar a equipe do Vasco", comentou Preto Casagrande sobre a mudança tática do Vasco.

No Vasco, os torcedores aguardam por esse dia há muito tempo. Até antes de confirmarem sua volta. Estou falando da estreia de Anderson Martins, zagueiro querido por toda a torcida.

Após seis anos longe de São Januário, Anderson tem sua estreia confirmada para a partida contra o Bahia, e pode ser um motivo a mais de felicidade, pois é no mesmo dia de seu aniversário.

E mais curioso, é o fato do zagueiro fazer sua reestreia pelo Vasco em Salvador. Cidade onde começou sua trajetória no futebol profissional pelo Vitória, principal rival do Bahia.

"Existem coisas que estão no nosso destino e não temos como programar. Confesso que é uma alegria (fazer aniversário no mesmo dia de fundação do Vasco). No Vasco, eu já realizei todos os meus sonhos e agora estou tendo a oportunidade de reestrear perto do aniversário do clube. Isso me motiva ainda mais. Vamos fazer o que estiver no nosso alcance para dar um presente ao torcedor, pois ele merece - disse Anderson ao site oficial do Vasco", comentou Anderson Martins.