Zé Ricardo elogia obediência tática do Vasco e define vitória como importantíssima

Foto: Paulo Fernandes/Vasco

No retorno a São Januário, o Vasco da Gama bateu o Grêmio por 1 a 0, gol marcado por Mateus Vital, após boa jogada pela esquerda ofensiva, que envolveu Nenê e Ramon. O resultado marcou a estreia, efetivamente, de Zé Ricardo no comando da equipe vascaína, já que o treinador apenas acompanhou dos camarotes do Maracanã, o triunfo ante o plantel do Fluminense, na rodada passada.

Os três pontos conquistados diante do vice-líder do Brasileirão, foram de imensa importância ao Cruzmaltino, que com o resultado, alcançou, ainda que momentaneamente, a sexta colocação na tabela de classificação. Na coletiva pós-jogo, o comandante do Gigante da Colina ressaltou a importância da vitória, ainda mais sobre um rival de tanto peso.

“O resultado era importantíssimo. Também o equilíbrio que a gente teve na nossa linha defensiva, sustentação da nossa segunda linha, todo mundo foi bastante eficaz naquilo que foi proposto por nós. A estratégia foi passada, a organização da equipe, mantida, combinamos e exercemos. Por isso, a felicidade do resultado”, destacou Zé.

Mesmo tendo trabalhado durante os quinze dias de intertemporada que as equipes acabaram tendo, com os duelos da Seleção Brasileira, usando uma proposta de mais controle da bola, tendo mais posse e, consequentemente, as rédeas da partida, o treinador ressaltou que teve de alterar a forma de jogar devido a força da equipe gremista.

“Jogamos de forma mais humilde. Mas intensa. Essa não é a maneira que eu mais gosto, mas por essa qualidade do Grêmio, sabíamos que eles teriam condições de nos colocar em situação difícil. Por isso que jogamos de uma forma um pouco mais precavida”, explicou o comandante.

O que acabou inegavelmente chamando a atenção de todos os presentes na partida, foi a força da torcida vascaína, que mesmo impedida de entrar nas arquibancadas, apoiou a equipe do lado de foram desde a chegada do elenco, até depois do apito final. Zé Ricardo também comentou sobre isso.

“Ouvimos tudo. Os atletas perceberam. Essa sinergia é fundamental. No momento em que tivermos nosso torcedor presente novamente, ele também será de fundamental importância para empurrar o Vasco para cima”, finalizou.

A equipe ganhará folga neste domingo, só se reapresentando na próxima segunda-feira, pela manhã, quando começa a preparação para o difícil duelo diante do líder Corinthians, no dia 17 de setembro, às 11 horas (de Brasília), em Itaquera.