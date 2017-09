Nenê ressalta dedicação e início de trabalho com Zé Ricardo em resultado diante do Grêmio

Google Plus

Após Vitória e boa atuação Nenê pontua: ''O importante foram os três pontos''

O Vasco da Gama já mostrou uma certa mudança em seu jeito de jogar, de forma bem mais organizada, a equipe se saiu superior e derrotou o Grêmio, por 1 a 0, em São Januário, neste domingo (10). O meia Nenê, que foi recentemente reintegrado ao elenco cruz-maltino, está surpreendendo a todos com a sua total mudança de postura.

''Nossa disposição tática foi determinante para a vitória. Nós até poderíamos ter jogado um pouquinho mais adiantados, mas é normal. O professor treinou duas semanas, já deu para ver o que ele está querendo, sabe do nosso potencial. O importante foram os três pontos. Todos estão de parabéns pela dedicação. O barulho da torcida, mesmo de fora do estádio, foi fundamental para continuarmos com a mesma determinação até o fim'', comentou o meia.

Vale ressaltar que o Gigante da Colina possui apenas mais um jogo à ser cumprido pela punição sofrida, que será contra a Chapecoense, no dia 30 deste mês. O Vasco voltará a receber sua apaixonada torcida no clássico contra o Botafogo, que ocorrerá no dia 14 de outubro, em São Januário.

O Almirante se encontra atualmente na oitava posição do Campeonato Brasileiro, com 31 pontos. Volta a campo no próximo Domingo (17), para enfrentar o líder da competição, Corinthians, na Arena.