Martín Silva dispara contra Jô: ''Não existe alguém tocar na bola com qualquer parte do corpo e não sentir''

Foto: Paulo Fernandes/Vasco da Gama

O Vasco da Gama, foi derrotado pelo Corinthians, por 1 a 0, no último domingo (17), jogando na Arena Corinthians. Porém, o que mais chamou a atenção de todos não foi a qualidade técnica da partida, mas sim o erro cometido pela arbitragem, ao não anular o gol feito com a mão pelo atacante Jô, da equipe paulista.

Em entrevista após a partida, Jô afirmou não ter certeza se usou ou não a mão. O goleiro Martín Silva, inconformado com a situação, deu a sua opinião sobre o lance: ''Não existe alguém tocar na bola com qualquer parte do corpo e não sentir'', declarou o arqueiro.

Martin relembrou também o lance de fair play ocorrido cinco meses atrás, envolvendo o zagueiro são-paulino Rodrigo Caio e o próprio Jô: ''Rodrigo Caio, que tem fair play, briga para não cair. Quem faz gol de mão vai ganhar o título'', disparou.

O goleiro cruzmaltino também foi perguntado sobre o que faria se tivesse no lugar do centroavante do Timão, e o mesmo foi cirúrgico na resposta: ''Não sei como reagiria se fosse comigo porque nunca passei por um lance desses. Mas eu tenho meu modo de agir​'', disse.

O Gigante da Colina volta a campo na próxima segunda (25), para mais um jogo fora de casa, dessa vez contra a equipe do Sport Recife, na Ilha do Retiro.