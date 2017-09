Vasco estende contrato com Martín Silva por até 2020

(Foto: Paulo Fernandes/Vasco.com.br)

Todo bom time, começa por um bom goleiro. Ainda mais se o arqueiro ficar por um muito tempo, sendo assim, o Vasco da Gama tratou de começar a remontar seu elenco para o ano que vem com a permanência de peças-chave. Uma delas é Martín Silva. O goleiro uruguaio já tem tudo acordado com a diretoria vascaína para renovar seu vínculo até o final de 2020, porém, o contrato ainda não foi oficializado por conta das eleições presidenciais do clube, que ocorrem no dia sete de novembro deste ano.

Martín Silva já disputou mais de 100 jogos pelo cruzmaltino. (Foto: Paulo Fernandes/Vasco.com.br)

Goleiro de 34 anos, Martín Silva chegou ao Vasco no início de 2014 e estreou na terceira rodada do Campeonato Carioca de 2014 contra o Friburguense na goleada cruzmaltina por 6 a 0. De lá pra cá, Martín foi conquistando o coração do torcedor vascaíno, sendo um dos líderes do time. Chegou até vencer a votação onde participaram torcedores vascaínos, para usar a camisa comemorativa de 116 anos de fundação do Vasco da Gama. o uruguaio já recebeu inúmeras propostas para deixar a colina histórica mas nunca esboçou chances de sequer ouvi-lás pela tamanha identificação com o clube.