Jogo Vasco x Chapecoense AO VIVO online pelo Campeonato Brasileiro 2017 (0-0)

INCIDENCIAS: PARTIDA A SER DISPUTADA NO ESTÁDIO DE SÃO JANUÁRIO, NO RIO DE JANEIRO, VÁLIDA PELA 26ª RODADA DO BRASILEIRÃO 2017.

A transmissão do jogo entre Vasco x Chapecoense ao vivo começará na hora da partida, ás 16h00, aqui na VAVEL Brasil. Fique

Arbitragem: Wilton Pereira Sampaio (Fifa-GO), auxiliado por Bruno Raphael Pires (Fifa-GO) e Leone Carvalho Rocha (GO)

Provável escalação da Chapecoense: Jandrei, Apodi, Douglas Grolli, Fabricio e Reinaldo; Moises, Elicarlos, Mineiro e Alan Ruschel; Arthur e Wellington Paulista

Provável escalação do Vasco: Martín Silva, Madson, Breno, Anderson Martins e Ramon; Jean, Wellington, Yago Pikachu, Nenê e Mateus Vital; Andrés Rios

No primeiro turno do Brasileirão, a Chapecoense venceu o Vasco por 2 a 1, na Arena Condá. Os gols da partida foram marcados por Arthur e Andrei Girotto para Chape, e Jean para o Vasco.

Chapecoense está na 10ª posição do Campeonato Brasileiro. A equipe disputou 25 jogos, com nove vitórias, quatro empates e doze derrotas

Após a partida, Emerson Cris, técnico interino da Chape, comentou o gol que deu a vitória a equipe "O Lucas Marques já fez outros gols assim, é uma característica dele, temos que explorar e deu certo. Nos deixa feliz que criamos chances. A conclusão ao gol é o detalhe mais importante, e trabalhamos para chegar no último terço do campo em condição de fazer o gol."

Já a Chapecoense vêm de vitória contra a Ponte Preta, jogando na Arena Condá. O gol da partida foi marcado por Lucas Marques, com um belo chute de fora da área.

Vasco está na 9ª colocação do campeonato com 32 pontos, foram 25 jogos com nove vitórias, cinco empates e onze derrotas.

Leia Mais: Vasco estende contrato com Martín Silva por até 2020

Em entrevista após o jogo, Zé Ricardo lamentou o empate fora de casa contra o Sport com um a mais

Vasco vem de empate no Campeonato Brasileiro. O time comandado por Zé Ricardo ficou no 1 a 1 contra o Sport jogando na Ilha do Retiro, com gols de Nenê para o Cruzmaltino, e de André para o Rubro-Negro Pernambucano.

Seja bem-vindo, torcedor que navega pela VAVEL Brasil! Acompanhe em tempo real, os principais lances do jogo entre Vasco x Chapecoense ao vivo no estádio de São Januário, valendo pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2017. A transmissão começará na hora da partida, às 16:00hs, aqui na VAVEL Brasil. Fique conosco!