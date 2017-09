Ainda com portões fechados, Vasco mira primeira vitória diante da Chapecoense

INCIDENCIAS: Jogo válido pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro 2017, a ser realizado no Estádio de São Januário, às 16 horas deste sábado (30)

Neste sábado (30), Vasco e Chapecoense, duelam pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A 2017, no Estádio de São Januário, no Rio de Janeiro, a partir das 16h. O confronto direto, onde o Gigante da Colina ocupa a nona colocação e o verdão a décima, vai marcar a última partida em casa do cruzmaltino sem a presença de sua torcida, que foi punida desde a 12ª rodada. Além dessa curiosidade, o fato de não ter uma vitória sobre a chape, incomoda os vascaínos, que estão esperançosos de que esse pequeno tabu acabe nesse fim de semana.

Apesar do histórico não ser grande, o Índio Condá leva vantagem sobre o bacalhau. São três jogos desde 2015, apenas um no Rio de Janeiro, que foi o empate de 1 a 1 no Maracanã, enquanto a chape coleciona duas vitórias, uma em 2015 e outra nesse ano, no primeiro turno. O confronto não aconteceu no ano passado por conta do decesso do clube cruzmaltino para a série B do Campeonato Brasileiro. Porém, o clube voltou mais forte à elite do futebol nacional, e para a partida, o técnico Zé Ricardo pediu muita atenção para o adversário. Depois de duas vitórias fora de casa, contra Grêmio e Ponte Preta, o treinador resolveu adotar a cautela.

''Temos um adversário perigoso, que sabe jogar bem fora de casa, a gente já está atento. A Chapecoense vem fazendo uma pontuação muito boa nos últimos jogos, estão em crescimento. Precisamos jogar em alto nível se quisermos sair com os três pontos", disse.

Vencer com apoio do torcedor nos arredores do Estádio

No Brasileirão, são 12 jogos em casa, e seis vitórias até o momento. Aproveitamento de 50% é considerado regular. Por isso, assim como na partida contra o Grêmio, o comandante da Colina histórica, espera contar com o apoio do torcedor, mesmo que fora de São Januário, nos arredores do caldeirão para sair com uma vitória que, segundo o técnico Zé Ricardo, será importante num campeonato tão difícil e equilibrado, onde a ajuda do torcedor é fundamental nessas horas, ainda mais em uma disputa por posições tão próximas e que pode fazer diferença no final do campeonato, se de fato o G-6, virar G-9, com as possíveis conquistas de Sport, Flamengo, Fluminense ou Grêmio nas competições continentais.

"O nosso prejuízo nesse tempo sem a nossa torcida foi muito grande, e a gente espera retomar a pontuação que vinhamos tendo com a presença da nossa torcida. Amanhã esperamos e ainda contamos com aquele apoio vindo do lado de fora, como foi na última partida, contra o Grêmio. Foi importante para os atletas, eles perceberam. Acho que a torcida vai fazer uma bela festa no entorno do estádio e esperamos retribuir esse carinho com uma bela vitória. O campeonato é difícil e sabemos que ter o nosso torcedor é importante", explicou o treinador.

E ainda tem jogador que vai ouvir pela primeira vez a torcida cantar do lado de fora do Estádio. O atacante Thalles está de volta e foi relacionado para a partida. Na luta contra a balança, o jogador conseguiu cumprir algumas metas pré-estabelecidas pela comissão técnica atual com relação ao seu peso. e voltará a vestir o manto cruzmaltino, contra a Chapecoense. O atacante teve uma conversa com o comandante do expresso da vitória e, por isso, terá mais uma oportunidade de dar a volta por cima.

"Thalles teve alguns problemas já conhecidos, mas se recuperou. A gente conversou bastante. Tem muita gente no clube querendo o bem dele. Como estou chegando, não vou ter a presunção de ser o salvador da pátria. Mostrei que ele tem que trabalhar com performance e se ajudar. Ele bateu algumas metas e está relacionado", argumentou.

Indigesto visitante acredita em manutenção de tabu

Dos 12 jogos fora de casa que a Chape jogou, venceu apenas quatro. E desses quatro jogos, um foi contra o atual campeão da Copa do Brasil, Cruzeiro, outra vitória foi em cima do semifinalista da Libertadores da América, o Grêmio, além do Palmeiras, um dos times mais caros do Brasil. Além disso, o Verdão ainda tem um empate fora de casa contra o líder do Campeonato, o Corinthians. Observando esse histórico, já se pode ter uma noção de que a Chapecoense não se rende muito fácil fora de casa. A equipe de Santa Catarina quer ter sua terceira vitória consecutiva e se afastar ainda mais da zona de rebaixamento e se possível, almejar uma vaga para um torneio continental. Segundo o volante Lucas Mineiro, o jogo é de suma importância para os visitantes.

"Temos que nos manter o nosso foco, humildade pois é um jogo chave, de seis pontos e não tem jogo fácil", destacou o volante.

Para essa partida, o técnico Emerson Cris terá os desfalques dos meias Canteros e Seijas, ambos machucados e do volante Lucas Marques, suspenso e que dará lugar ao veterano Elicarlos. Por outro lado, o zagueiro e capitão, Douglas Grolli volta ao time depois de cumprir suspensão pelo terceiro cartão amarelo contra a Ponte Preta. Com a volta do zagueiro, revelado pelo próprio verdão do oeste, seu xará Douglas, esse vindo emprestado do São Paulo, voltará a ser opção do treinador no Banco de reservas.

Nesse jogo de "seis pontos", quem perder volta a se aproximar da zona de rebaixamento. O vitorioso terá a vantagem de ocupar a nona colocação, hoje ocupada pelo Vasco da Gama, e se manter na parte de cima da tabela. O empate não é bom pra nenhum dos dois times.