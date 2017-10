Zé Ricardo vibra com vitória do Vasco fora de casa: "Fundamental para nós"

(Foto: Carlos Gregório Jr/Vasco.com.br)

Vitória pra dar moral. O triunfo do Vasco da Gama diante do Avaí por 2 a 1, fora de casa, na noite de quarta-feira (11), fez o técnico Zé Ricardo se orgulhar ainda mais dos seus jogadores. A partida válida pela 27° rodada do Campeonato Brasileiro foi decidida antes dos minutos finais mas a emoção foi até o apito final do árbitro, Wagner Reway. O treinador comentou sobre a partida e pelo desempenho dos jogadores dentro de campo. Zé Ricardo não escondeu o ânimo ao falar do empenho dos seus atletas.

"Foi um resultado fundamental para nós. Empatamos em casa o último jogo e precisávamos ganhar hoje para seguirmos sonhando com nossos objetivos na competição. O Vasco não vencia o Avaí na Ressacada faz um bom tempo, sempre é difícil jogar aqui. Estivemos muito bem até os primeiros 20 minutos da partida, depois a equipe deles começou a ameaçar nas bolas paradas", disse o treinador.

Na virada para o segundo, o Vasco já esperava um time do Avaí mais pressionado à correr atrás do placar, ainda mais nas substituições, colocando Marquinhos e Romulo em campo e tirando Joel e Simião. Enquanto isso, no lado cruzmaltino o Zé Ricardo preferiu manter sua equipe que apresentou um belo futebol, ainda mais no primeiro tempo, na noite de ontem. No entanto, a expulsão do atacante Andrés Rios, aos 15 minutos da etapa final, deu um tom de preocupação para o treinador, que por sua vez, achou a expulsão injusta.

"Me pareceu que a expulsão foi dura demais. No jogo do Brasil teve um lance parecido do Neymar em que ele tomou amarelo. O Ríos não é desleal e na sequência me pareceu irregular o gol. Um lance que mudou a partida. Mas o Wagner é um excelente árbitro, não acredito em perseguição", explicou o comandante.

Com a suada vitória que empolgou a massa cruzmaltina presenta na Ressacada, o treinador explicou a importância dos três pontos conquistados para o próximo jogo do Vasco, que será contra o Botafogo, no Maracanã, pela 28° rodada do Campeonato Brasileiro no Sábado(14). Zé Ricardo falou sobre a expectativa de encontrar a torcida vascaína novamente e espera acabar com esse "sofrimento" que era não poder contar com a sua torcida dentro de casa.

"Esperamos que a nossa torcida lote o Maracanã. É um jogo fundamental para nós. Se trata de um clássico, uma partida que já possui vários ingredientes especiais. Depois de muito tempo, voltaremos a contar com o apoio da nossa torcida. Ver o Maracanã lotado é tudo que eu, a comissão técnica e os jogadores queremos. Sofremos bastante durante esse tempo todo que ficamos sem torcida, mas agora chegou o momento de reencontrá-la", finalizou Zé Ricardo.

Para substituir Andrés Rios, suspenso para o próximo jogo, o treinador conta com Caio Monteiro, Paulo Vitor e Thalles. Zé Ricardo ainda deixou claro que a volta de Luís Fabiano ainda está em pauta para o clássico.