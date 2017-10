Após quebra de tabu, Nenê destaca boa fase do Vasco: "Estamos no caminho certo"

Google Plus

(Foto: Carlos Gregório Jr/Vasco.com.br)

Com a chegada de Zé Ricardo ao comando do Vasco, a equipe parece ter se estruturado defensivamente de modo que ainda não havia acontecido nesta temporada, mas um problema persiste a afligir os cariocas: a escassez de gols. As últimas vitórias haviam sido conquistadas pelo placar mínimo, e contra Sport e Chapecoense, a vitória escapou pelo fato de a equipe não conseguir "matar o jogo" após abrir o placar.

Contra o Avaí, o enredo foi completamente diferente. Os vascaínos conseguiram marcar dois gols ainda nos primeiros vinte minutos da etapa inicial, fato qual até certo momento tranquilizou os cariocas. No segundo tempo, Andrés Rios, autor do segundo gol, foi expulso e os donos da casa diminuíram, mas a vantagem construída foi suficiente e o Vasco confirmou a vitória por 2 a 1.

Nenê, maestro do meio de campo vascaíno, falou sobre a vitória e a postura do time: "Realmente foi uma vitória muito importante. Era uma final pra gente. Tínhamos perdido dois pontos em casa, no último jogo, que não deveríamos. O time está de parabéns pela luta. Acredito que foi uma lance de falta no gol deles e também uma expulsão, mas faz parte. Conseguimos aguentar e conquistamos um resultado muito importante pra gente continuar neste objetivo de subir e buscar a Libertadores".

O meio-campista ainda completou, enaltecendo a capacidade finalizadora da equipe no duelo: "Acho que o que nós melhoramos, o que nos faltava, era a finalização, o último passe, que no último jogo nós criamos muito, mas tivemos muito erros que não devíamos cometer. Mas faltava essa definição em gols, e hoje aconteceu. Creio que estamos no caminho certo".

Muito da melhora da defesa vascaína passa por Anderson Martins, zagueiro campeão com a equipe na Copa do Brasil de 2011, que retornou ao clube causando frisson na torcida e formando boa dupla de zaga com Breno, que, suspenso, foi substituído por Paulão na partida contra os catarinense.

O xerife vascaíno falou também um pouco sobre a evolução do time e da moral que a vitória traz para o clássico contra o Botafogo, no próximo sábado: "Estamos evoluindo. Fomos bem, apesar da expulsão. Nos dá confiança para o clássico, A torcida vai em peso nos apoiar".