Jogo Atlético-GO x Vasco AO VIVO no Campeonato Brasileiro 2017 (0-0)

No primeiro turno desta edição do Campeonato Brasileiro, o duelo aconteceu em São Januário, na ocasião o Vasco venceu por 1 a 0 com gol de Nenê.

O histórico do confronto entre as equipes é favorável ao time cruzmaltino. Em 13 partidas foram oito vitórias do Vasco contra duas do Atlético, houveram três empates.

Para o duelo, o técnico Zé Ricardo deve promover duas mudanças em relação ao time que venceu o alvinegro carioca. O volante Jean recebeu o terceiro cartão amarelo e está suspenso. Bruno Paulista será o provável substituto. Outra mudança deve ficar por contada presença do argentino Andrés Rios na vaga de Thalles. O atacante volta ao time após cumprir suspensão por ter sido expulso no jogo contra o Avaí. Se recuperando de lesão, o atacante Luis Fabiano ainda não deve ter condições de jogo.

A ordem no Vasco é lutar pela vaga na Copa Libertadores. Oitavo colocado com 39 pontos ganhos, o cruzmaltino está a quatro pontos do G-6 e há dois jogos de invicto. Além disso, o time vai com moral para encarar o lanterna fora de casa após a vitória por 1 a 0 no clássico contra o Botafogo.

O técnico João Paulo Sanchez conta com um desfalque certo para esta partida. O zagueiro William Alves cumpre suspensão por ter sido expulso na derrota por 3 a 1 para o Palmeiras. Eduardo Baunemann deve ganhar a vaga entre os titulares, atuando ao lado de Gilvan. Com exceção de William, o treinador não deve promover mudanças no time.

Apesar da necessidade da vitória, o clima dentro do clube parece de conformidade. Caso a mudança para o Serra Dourada seja definitiva, a equipe passará a jogar em campo neutro, já que a capacidade do estádio é maior em relação ao Olímpico. No jogo de logo mais, por exemplo, é provável que a torcida adversária esteja em maior número.

Precisando melhorar o desempenho em casa, a diretoria do Atlético Goianiense mudou o local do confronto contra o Vasco. Jogando no Olímpico, a equipe tem o segundo pior desempenho entre os times mandantes do Brasileiro, foram apenas 3 vitórias em 14 partidas. Último colocado com 28 pontos somados, o dragão está a seis de diferença da Chapecoense, primeiro time fora da zona da degola. Faltando 10 jogos para o fim do campeonato, a vitória nesta noite somado a uma combinação de resultados, pode dar uma sobrevida ao rubro-negro de Goiânia.

