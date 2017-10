Breno valoriza desempenho defensivo: "Mais um jogo em que não tomamos gol"

Breno teve ótima atuação contra o Atlético Goianiense (Foto: Vasco Da Gama/Carlos Gregório Junior)

Na noite desta quarta-feira (18) o Vasco da Gama foi até Goiânia para enfrentar o lanterna Atlético-GO, e o time da colina saiu com a vitória por 1 a 0, gol contra marcado pelo lateral Jonatan do Atlético-GO.



Após o fim da partida o zagueiro Breno, que fez uma ótima partida, elogiou a equipe vascaína e valorizou a vitória mesmo sendo contra o lanterna do campeonato:



“O time está de parabéns. Não é porque o Atlético-GO está vivendo fase difícil, que é um time ruim. É um time difícil e o Campeonato Brasileiro é assim. Se formos olhar todos os jogos, não teve nenhum jogo que ganhamos de 3 ou 4 a 0. Foi tudo apertado. Só contra o Vitória que usamos contra-ataques para fazer 4 a 1. O time está de parabéns, conseguimos mais uma vitória e vamos firmes contra o Coritiba”.



Além de ter falado sobre a partida em si, Breno destacou a influência de Zé Ricardo na boa sequência do Vasco que consiste em 5 partidas sem perder e em 3 vitórias consecutivas. O zagueiro deixou claro que com Zé a defesa melhorou e é uma das responsáveis pelo bom momento da equipe.



“Mérito também do elenco e do treinador. Desde que chegou, ele (Zé Ricardo) aprimorou a parte defensiva. Foi mais um jogo que não tomamos gol”.



O clube da colina com a vitória sobre o Atlético-GO chegou à 42 pontos na tabela, e na próxima rodada recebe o Coritiba no Maracanã as 17 horas visando manter o bom momento.