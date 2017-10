Cirúrgico, Vasco vence Atlético Goianiense sem susto e com gol contra

O trem-bala da Colina está sem previsão de parada. Na noite desta quarta-feira (18), o Vasco da gama venceu, fora de casa, o último colocado do Campeonato Brasileiro, Atlético Goianiense por um a zero, com gol contra do lateral-direito Jonathan. Essa é a terceira vitória consecutivado Vasco que encosta no sétimo colocado, o Flamengo, com uma diferença de apenas um ponto. Com 42 pontos, a Colina histórica não fez uma boa partida, entretanto, o goleiro e capitão, Martín Silva foi um mero expectador, com apenas duas defesas difíceis.

Na próxima rodada, 30°, o cruzmaltino recebe o Coritiba, no Maracanã. Enquanto o Atlético Goianiense vai até Santos enfrentar o time da baixada, na Vila Belmiro. O Coxa branca é o antepenúltimo colocado com 31 pontos, correndo o risco de ser rebaixado, contra um time que vive um bom momento tanto com o elenco quanto com a torcida do Gigante da colina, que compareceu em peso no Estádio Serra Dourada. Enquanto que o dragão, último colocado da competição, enfrenta o terceiro colocado e motivado a afirmar ainda mais uma vaga para a fase de grupos da Libertadores, Santos.

Controle cruzmaltino sobre o dragão

Longe das apresentações convincentes que vinha demonstrando nos últimos jogos, o Vasco fez o suficiente para garantir os três pontos na partida. Nos primeiros dez minutos de jogo, a dobradinha Madson-Pikachu funcionava à todo vapor. As principais jogadas do cruzmaltino eram criadas por ali sem qualquer preocupação ou intervenção dos defensores rubro-negros. Porém, as jogadas trabalhadas pelo lado direito eram pouco efetivas, seja pela sequência da jogada que erra interceptada por um desarme ou passe errado ou pela noite pouco inspirada do atacante Andrés Rios, que passou apagado em boa parte do jogo.

O domínio do time da colina histórica não dizia o que era partida, a diferença era apenas na qualidade técnica, onde um time tinha a posse de bola e o outro jogava nos contra-ataques. Tanto que com 15 minutos do primeiro tempo, o Atlético Goianiense chegou com Andrigo que mano a mano com Breno, colocou a bola em velocidade e chegou a entrar na grande área, mas o zagueiro fez a leitura perfeita da jogada e fez o corte. O dragão demonstrava que estava começando a gostar do jogo e partiu pra cima dos visitantes.

Com 19 minutos, foi a vez de Luiz Fernando assustar o gol do Vasco. Depois do toque de Andrigo, o jogador bateu forte e obrigou Martín Silva a espalmar e fazer uma bela defesa. Depois do lance, foi uma sequência de desarmes e passes errados no jogo. Foi um perde-ganha que durou até os 29 minutos, quando decidiram balançar as redes no Estádio do Serra Dourada.

Infelicidade do lateral-direiro Jonathan e do zagueiro Eduardo Bauermann, que se atrapalharam depois de um cruzamento rasteiro de Andrés Rios. O lateral foi colocado como autor do gol-contra por conta do último toque na bola, com o pé esquerdo, antes da bola "morrer" nas redes do goleiro Marcos, um a zero. Após o gol, os jogadores pareciam, cada vez mais, desejando o fim da primeira etapa, mas um lance conseguiu ser acrescentado ao escasso melhores momentos do primeiro tempo.

Aos 40 minutos, o lateral Madson recebeu passe em velocidade e cruzou rasteiro. A bola sobrou para o camisa dez, Mateus Vital, que próximo da pequena área, só teria o trabalho de comemorar com os companheiros. O jogador ia aumentando o placar quando foi interceptado pelo lateral, Jonathan, que impediu o segundo gol do garoto que só marcou um gol como profissional, até o momento. Perto do fim da primeira etapa, a torcida e o time vascaíno teve uma péssima notícia. O zagueir Anderson Martins, com fortes dores no tornozelo, foi substituído por Paulão antes mesmo do intervalo. O jogador ainda vai ser avaliado na volta para o Rio de Janeiro.

Jogo sonolento e quase sem melhores momentos

No segundo tempo, a expectativa era uma melhora para ambos os times. Para o Vasco, uma agressividade maior nas jogadas ofensivas, já que o controle do jogo era absoluto com a maior parte do tempo com a posse de bola. Para o Atlético Goianiense, uma busca de passar a maior parte do tempo no campo de ataque, ao invés do campo defensivo, onde era pressionado e não conseguia trocar passes para uma jogada trabalhada ao ataque, a não ser com contra-ataques em velocidade mas com pouco número de jogadores.

Para a etapa final, o técnico João Paulo colocou o atacante Niltinho no lugar do meia Paulinho. A substituição surtiu efeito nos primeiros momentos do jogo, quando o Atlético teve as suas investidas ao ataque, mas parou na defesa sólida de Zé Ricardo, que teve uma importância considerável para o sistema defensivo cruzmaltino. Com três minutos do segundo tempo, Andrigo chegou com perigo e bateu forte e cruzado. Martín Silva mais uma vez foi obrigado a trabalhar mas apenas acompanhou o lance, com segurança, pulando na bola mas sem tocar nela.

Com oportunidades para ambos os lados, as oportunidades eram criadas mas os goleiros trabalhavam com certa tranquilidade. A sequência de passes errados era atualizada a todo momento, por conta das jogadas de velocidade que os times começaram a adotar. O dragão desde início com a entrada de Niltinho e depois de Diego Rosa, e o Vasco da gama com Yago Pikachu que entrou como titular e depois com a entrada de Paulo Vitor, que foi ovacionado pela torcida quando foi à campo no lugar de Mateus Vital.

Depois disso, o jogo foi cada vez mais sendo desacelerado pelos jogadores que já estavam desgastados fisicamente, pelo largo campo da Serra Dourada. O único lance que gerou uma movimentação mais áspera foi aos 36 minutos do segundo tempo. Em jogada de velocidade, Madson carregava a bola pelo lado direito, quando foi derrubado por Niltinho com um carrinho violento onde atingiu a canela do lateral vascaíno, que só não saiu muito machucado porque não estava com seu pé fixo na grama e, por isso, não agravou o impacto do contato. Após o lance, o jogo correu até os 48 minutos da etapa final sem perigo, confirmando assim a vitória do Vasco da Gama sobre o Atlético Goianiense.