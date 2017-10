Opostos na tabela, Vasco e Coritiba miram sequência positiva de resultados

Vivendo em atmosferas distintas, o Vasco da Gama recebe o Coritiba no Maracanã pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro com a esperança de conquistar uma vaga para a Libertadores da América. No reencontro com a torcida vascaína, o técnico Zé Ricardo vai poder repetir a escalação do último jogo, contra o lanterna Atlético-GO, com apenas uma alteração, que será a volta do volante Jean ao time titular. O confronto entre as equipes está marcado para às 17 horas (de Brasília), neste sábado (21). O comandante do Gigante da colina também vai ter uma preocupação a menos, com a rápida recuperação do zagueiro Anderson Martins, que saiu antes do intervalo do jogo passado, com dores no tornozelo e foi substituído por Paulão.

Ocupando a oitava colocação com 42 pontos, a equipe cruzmaltina pode ultrapassar apenas o Botafogo e ficar na sétima posição. Porém, seria um lugar mais perto do objetivo do clube, que é a classificação para a Libertadores da América. O treinador vascaíno ainda não pode contar com o lateral Gilberto, o meia Wagner e o atacante Luís Fabiano, o último jogador até pediu a suspensão do seu próprio salário enquanto não voltar aos gramados vestindo a camisa cruzmaltina, se recupera de uma grave lesão no joelho direito. O lateral-direito se recupera ainda de uma lesão na coxa esquerda, está em fase final de tratamento, enquanto que o meia, que vinha jogando como um segundo volante, se recupera de uma lesão no joelho esquerdo. E enquanto um volta de suspensão, o outro desfalca o time pelo mesmo motivo.

O volante Bruno Paulista está suspenso do jogo contra o Coritiba, pelo terceiro cartão que levou no último jogo, e desfalcará o time nessa rodada. O jogador que tem como características, o bom passe e a estatura, às vezes, acaba pecando na força, pela raça que ele "entrega" em cada jogo e, por isso, por vezes desfalca o time mais pelo número de cartões do que lesões ou opções técnicas. Porém, muito se tem elogiado o sistema defensivo de Zé Ricardo, que em sete jogos, levou apenas quatro gols e somou sua quarta vitória a frente da equipe. O impasse mesmo, está do meio pra frente.

Muita proteção, pouca criação

Jogadores como Mateus Vital, Yago Pikachu, Paulinho, Paulo Vitor e o maestro Nenê tem como papel principal, fazer a criação das jogadas de ataque, para municiar os atacantes Luís Fabiano, Andrés Rios e Thalles. Porém, esse é a dificuldade que podemos ver nos jogos. É notório que houve uma evolução no sistema de jogo do Vasco, mas as jogadas de lado de campo, ainda são um problema, no qual o técnico terá a responsabilidade de resolver. Com o papel de propor o jogo, o time cruzmaltino tem ficado mais com a posse de bola, como característica das equipes treinadas por Zé Ricardo, e, por isso, tem a função de criar mais jogadas. Mas quem acha que isso pode atrapalhar o jeito novo do Vasco de jogar, está enganado. O comandante preza pelo equilíbrio, como o mesmo disse em entrevista falando sobre o jogo.

"Eles têm um sistema defensivo bom, apesar da posição na tabela. Temos que envolver a defesa deles, a saída de trás é muito forte. Nossa equipe tem que estar muito equilibrada. Vamos buscar a vitória, mas sabendo se resguardar para não sermos surpreendidos. A palavra de ordem é concentração para buscar o equilíbrio na partida", explicou o técnico.

Se para o Vasco, a vitória é importante para alcançar os objetivos, para o Coritiba somar os três pontos significa poder "dormir" fora da zona de rebaixamento, o que é essencial para um clube que quer permanecer na elite do Campeonato nacional. E no lado coxa branca, o técnico Marcelo Oliveira também tem desfalques importantes para a partida fora de casa, mas que, com o resultado positivo do último jogo, pode dar um ânimo a mais para o time tentar arrumar uma vitória no Maracanã.

Chance de respirar fora da zona da confusão

Entre os desfalques do Coritiba, está o meia Tiago Real, que recebeu seu terceiro cartão amarelo no último jogo, contra o Cruzeiro dentro de casa na vitória por um a zero, e não enfrentará o cruzmaltino no Rio de Janeiro. Além dele, Kléber "gladiador" permanece suspenso desde o jogo contra o Bahia, por agressões ao volante Edson. Mesmo assim, ele treinou com o elenco normalmente. Sendo assim, o coxa branca terá pelo menos uma mudança no time titular, que será a entrada de Matheus Galdezani ou Yan Sasse no time, fazendo a dupla de criação com Rafael Longuine. Outros nomes como Neto Berola, Iago Dias e Alexander Baumjohann também estão na disputa pela vaga de titular. O último estreiou na rodada passada, mas é considerado muito jovem para ser titular da equipe, até o momento.

Se somar os três pontos fora de casa, o alviverde tem que torcer ainda por uma derrota do Vitória, que enfrenta o Bahia na Fonte nova, e para a Ponte preta, que recebe o Avaí, para "respirar" fora da zona de rebaixamento. Atualmente, o Coritiba está na 18° posição com 31 pontos e tem desvantagens, de acordo com os números contra o Vasco. Ao todo, são 43 jogos, sendo 20 derrotas, 11 empates e apenas 12 derrotas, marcando 45 gols, média de 1,5 gols por jogo e sofrendo 56, média de 1,3 gols por jogo. No duelo de glória e desespero, só o empate é que decepciona ambas as equipes.